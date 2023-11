Amici23, Matthew vince la sfida contro Sesto VI e Mew commenta: “Ora sono felice” Nella puntata di domenica 19 novembre, Matthew ha dovuto sfidare Sesto VI, rischiando di perdere la maglia. Il cantante di Rudy Zerbi, però, ha conquistato la vittoria. Non è mancato un commento di Mew, voluto da Maria De Filippi.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Amici23 si apre con una sfida che ha tenuto gli allievi in agitazione tutta la settimana, ovvero quella che ha visto scontrarsi Matthew, allievo di Rudy Zerbi, contro Sesto VI. I due sono stati giudicati da un giudice esterno che ha valutato la loro interpretazione sia di cover che dei loro inediti, per poi emettere il verdetto finale.

La sfida tra Matthew e Sesto VI

Una sfida particolarmente sentita, che aveva messo in crisi il rocker di questa edizione di Amici che, infatti, dopo aver visto i commenti del suo sfidante sul suo conto e averlo sentito cantare, non ha esitato a manifestare la sua preoccupazione: "È bravo" aveva detto guardando i filmati. Una volta in puntata, però, Matthew non si è fatto scoraggiare e ha conquistato il pubblico con il primo brano, a cui è seguito quello del suo sfidante. Il giudice, poi, ha chiesto ai due ragazzi di esibirsi nei loro inediti, dopodiché non ha avuto più dubbi e, infatti, una volta finite le esibizioni ha dichiarato:

Se dovessi scegliere per il timbro vocale sarei in tremenda difficoltà, avete entrambi un timbro molto bello, lo sapete usare molto bene, in tutti i registri, è una dote importante ma non basta. La persona che vince questa sfida è quella che sapeva gestire il palcoscenico. La musica si vede, si sente si percepisce, è fondamentale che questa cosa sia al pari, quindi per me questa sfida la deve vincere Matthew.

Il commento di Mew

Una volta conclusa la sfida, Maria De Filippi non ha resistito a chiedere un parare a Mew. La cantante, come gli appassionati del talent sapranno, è particolarmente vicina a Matthew, con il quale è nata una liaison già da qualche settimana, che li vede piuttosto affiatati e complici. La conduttrice, quindi, rivolgendosi all'allieva di Lorella Cuccarini le ha chiesto: "E allora, io voglio un commento di Mew. Mew?", la 24enne sorridendo dice: "Eh..Adesso sono felice".