Amici, Daniele Silvestri replica a LDA e Calma che avevano detto su La Paranza: “Ridicola, fa schifo” Ad Amici, LDA e Calma hanno protestato contro la scelta di Rudy Zerbi di farli esibire nella canzone La Paranza. I due allievi, reputavano il brano “ridicolo” e sostenevano di vergognarsi. In queste ore, è intervenuto Daniele Silvestri, l’artista che ha portato quel brano al successo.

A cura di Daniela Seclì

Non è un mistero che LDA e Calma, in questi giorni, abbiano innescato una polemica ad Amici. Rudy Zerbi ha assegnato loro la canzone La Paranza di Daniele Silvestri. I due cantanti si sono rifiutati di eseguire quel brano, sostenendo addirittura di provare vergogna. Dopo avere denigrato la canzone che debuttò a Sanremo nel 2007 (classificandosi al quarto posto), hanno ricevuto una strigliata da Rudy Zerbi, ma anche da Gigi D'Alessio, padre di LDA. In queste ore, è intervenuto Daniele Silvestri.

LDA e Calma insultano La Paranza di Daniele Silvestri

LDA e Calma si sono detti "allibiti" all'idea che venisse chiesto loro di intonare un brano come La Paranza. LDA, il più agguerrito tra i due, ha commentato: "Vestiamoci da papere e andiamo sul palco vestiti così. Io resto allibito. […] Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l'artista, ma io non lo faccio. A tutto c'è un limite. La paranza è una danza che si balla con la panza, qui si parla del mio futuro". Anche Calma è apparso d'accordo con lui: "Qui significa andare a fare i giullari di corte". Tuttavia ha riconosciuto: "Tutti conosciamo La Paranza, quindi vuol dire che ha avuto successo, però…", ma LDA è stato lapidario: "Pure il Pulcino Pio ha avuto successo. Io lo so che Rudy mi farà il cazziatone, ma che me lo faccia. Gli diro che questa roba non la canto perché è ridicola per me".

Daniele Silvestri spegne le polemiche con un pizzico di ironia

Rudy Zerbi ha rimproverato LDA e Calma giudicandoli “ignoranti, presuntuosi, supponenti e saccenti”. È intervenuto anche Gigi d'Alessio dicendosi d'accordo con lui: "Devono ancora crescere e imparare tanto". In queste ore, infine, ha detto la sua anche il diretto interessato. Daniele Silvestri, che ha visto il suo nome diventare trend su Twitter per questa diatriba, ha preferito spegnere le polemiche ricorrendo all'ironia. L'artista ha fatto eco a LDA: "Comunque pure secondo me è un po' Pulcino Pio".