Amici, Anna Pettinelli e il compito a Sarah: "Non ti fai notare", la cantante scoppia a piangere Sarah ha vissuto un momento di sconforto ad Amici 23: a un passo dal Serale, la cantante ha paura che la sua prof Lorella Cuccarini possa non sceglierla. Nel frattempo, Anna Pettinelli le ha assegnato un compito che l'ha fatta crollare.

Sarah sta vivendo un momento di sconforto ad Amici a un passo dal Serale. Dopo la puntata di domenica 25 febbraio, la cantante ha paura di non essere ammessa alla fase successiva del talent, convinta che la sua professoressa Lorella Cuccarini possa preferire Kia a lei. Nel frattempo, Anna Pettinelli le ha assegnato un nuovo compito.

Il compito di Anna Pettinelli per Sarah

Dopo la puntata di domenica 25 febbraio, Anna Pettinelli ha deciso di affidare a Sarah un compito perché l'ha vista "offuscata e demotivata", con problemi a "farsi notare". Così, per far emergere le sua personalità, la professoressa le ha affidato la preparazione del brano Let me Entertain You di Robbie Williams. "Non mi pare proprio di essere piatta, anzi, Lorella (Cuccarini, ndr) mi ha detto che si vede molto la mia personalità quando canto e anche a me sembra di mostrarla", ha commentato la cantante.

Ma, dopo aver ricevuto il compito, Sarah ha avuto un crollo: si è nascosta in bagno ed è scoppiata a piangere. "Non so che dire", ha sussurrato. Poi, riferendosi anche a quello che le è stato detto in puntata dal giudice esterno, ha ribadito: "Sono contenta del mio percorso, ci metto sempre la mia personalità, penso sia visibile in quello che faccio. Sperimento più generi diversi".

Il confronto con Lorella Cuccarini dopo l'assegnazione del compito

Ricevuto il compito di Anna Pettinelli, Sarah si è confrontata con la prof Lorella Cuccarini per avere un suo parere. L'insegnante di canto non ha dato particolare peso all'assegnazione della collega, mostrandosi totalmente contraria rispetto al suo giudizio:

Io non ti ho trovato spenta, hai guardato tutti i giudici negli occhi, non l'avevi mai fatto prima. Non sono d'accordo con le sue parole, ha scritto le cose in maniera distruttiva e mai costruttiva. Ricordati che tu devi intrattenere il pubblico.