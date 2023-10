Amici 23, Spacehippiez eliminato in una sfida immediata: al suo posto entra Samuspina Nella puntata di domenica 22 ottobre di Amici23, si è svolta una sfida immediata che ha portato all’eliminazione di Spacehippiez, un allievo di Lorella Cuccarini.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di domenica 22 ottobre di Amici 23, non mancano avvenimenti del tutto inaspettati, come la sfida immediata di canto voluta da Anna Pettinelli. Dal momento che i casting per il talent show continuano, la coach ha deciso di concedere un'opportunità ad un nuovo allievo, Samuspina, che ha ascoltato nelle scorse settimane e le è piaciuto al punto da decidere di proporre una sfida alla produzione. A patirne le conseguenze è stato uno degli allievi di Lorella Cuccarini, ovvero Spacehippiez.

La sfida tra Spacehippiez e Samuspina

Poiché è stata Anna Pettinelli a lanciare la sfida, i suoi allievi sono esonerati dal mettersi in gioco, ed è quindi chiamato ad esibirsi Spacehippiez. A valutare la performance sarà un giudice esterno, ovvero Filippo Gimigliano, di Warner Music Italia, che ha chiesto ai due cantanti di esibirsi portando i loro inediti. Spacehippiez, quindi, canta il suo "Solo solo" che è già è diventato un tormentone tra i fan di Amici, mentre lo sfidante canta il suo brano dal titolo "Vorrei". Dopo le esibizioni arrivano i giudizi, Spacehippiez secondo il giudice risulta "già sentito", mentre Samuspina "ha una sua originalità", ragion per cui ha preferito quest'ultimo.

Le parole di Lorella Cuccarini

La scelta di Gimigliano ha colto di sorpresa Lorella Cuccarini che, visibilmente dispiaciuta, ha commentato l'eliminazione improvvisa di uno dei suoi allievi dicendo:

Io non sono assolutamente d’accordo, i giudici sono giudici e hanno il loro gusto, credo che Space sia molto fresco, molto giovane e molto nuovo, spero sia solo l’inizio e che tu non molli. Mi dispiace moltissimo, proprio tanto tanto.

La coach si è poi alzata per abbracciarlo, seguita a ruota da tutti gli allievi della scuola che non sono riusciti a trattenere le lacrime nel vedere andar via il loro amico. Nel lasciare lo studio il cantante saluta tutti: "Grazie per questa esperienza, resterete sempre nel mio cuore".