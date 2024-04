video suggerito

Amici 23, scoppia un litigio tra Celentano e Lo: "Per 'tua conoscenza' lo dici a tua sorella" Alessandra Celentano ed Emanuel Lo si sono resi protagonisti di un litigio. A far scatenare il battibecco, il guanto di sfida di Lo sull'improvvisazione. "È l'unico modo per avere una chance" sostiene Celentano.

Nella quarta puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi, sabato 13 aprile, si è scatenato un battibecco tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Motivo dello scontro la richiesta di Lo di un guanto di sfida sull'improvvisazione tra Sophia e Marisol. "Saper improvvisare non significa essere un bravo o cattivo ballerino. Hai scelto improvvisazione perché è l'unico momento dove hai qualche minima chance" sostiene Celentano. La replica di Lo non si fa attendere: "Hai paura di questa minima chance? Stai mettendo le mani avanti?".

"Ma devi fare la lezioncina?"

Motivo della diatriba tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo la decisione di quest'ultimo di far sfidare Sophia e Marisol in una gara di improvvisazione. "Per tua conoscenza, l'improvvisazione è fondamentale" sostiene Lo. La frase fa scattare Celentano: "Per tua ‘conoscenza' lo dici a tua sorella. Io di conoscenza ne ho. Come se io non conoscessi l'arte dell'improvvisazione". Per Celentano la decisione di Lo è stata dettata dalla sua convinzione di poter vincere adottando questa modalità di sfida. "Non ho voglia di sentire la spiegazioncina del maestrino" continua Celentano. Dopo essersi dati dell' "ignorante" l'uno con l'altra, Maria prova a interromperli per far iniziare la sfida.

Il giudice Giuseppe Giofré: "Improvvisare serve a capire che ballerino sei"

In difesa dell'improvvisazione il giudice Giuseppe Giofré, che spiega come l'improvvisazione sia un modo per capire di che pasta sia fatto un ballerino. Celentano e Lo, nel frattempo, continuano a discutere sull'argomento. Nella discussione si inserisce anche Cristiano Malgioglio: "Ci sono dei cantanti o dei ballerini a cui non piace improvvisare a me non piace, per esempio. Se io provo voglio andare sicuro sul palco". Gli animi non si placano, neanche dopo la preferenza di Cristiano che va a Sofia.