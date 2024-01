Amici 23, scontro tra Kumo e Lucia: “Se non ti sta bene come sono, non parlarmi” Confronto nella casetta di Amici tra Kumo e Lucia, i due si dicono ciò che pensano l’uno dell’altra senza mezzi termini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli allievi di Amici cercano di convivere nel modo migliore possibile, senza troppi contrasti, ma ogni tanto anche tra loro nascono motivi di battibecco e confronto. Dopo l'ultima puntata, come fatto vedere anche nel daytime del talent show di Canale 5, tra Kumo e Lucia c'è stato un faccia a faccia, durante il quale il ballerino ha commentato alcune affermazioni fatte da Dustin che, però, non essendo presente al momento della conversazione, non ha potuto rispondergli a tono, come ha fatto notare l'allieva. I due, quindi, si confrontano parlando dei loro rispettivi comportamenti.

Il dispiacere di Kumo

La discussione è nata a seguito delle affermazioni che Alessandra Celentano ha rivolto a Kumo, definito noioso e incapace di poter emergere, mentre invece Dustin viene sempre elogiato e non solo dalla maestra. Il ballerino, quindi, ha espresso il suo malcontento dicendo:

Mi dispiace, tanto, perché non mi sento attaccato a livello di danza, ma di persona, perché le arriva sempre la stessa versione, ma io ballo sempre con il cuore. Poi, io sinceramente, non è che mi emoziono tanto quando balla Dustin, di più con Gaia.

Il faccia a faccia tra Kumo e Lucia

Poco dopo, è Lucia ad avvicinarsi a Kumo, dicendogli che non ha apprezzato il suo modo di comportarsi e, senza filtri, glielo ha fatto notare: "Mi dà fastidio, a volte. Ti senti a tuo agio a giudicare le persone che non ci stanno. Se ti senti a tuo agio nel dire che Dustin non ti emoziona quando balla, puoi anche dirlo a lui di persona". Il ballerino ha provato a difendersi, spiegando che le sue non sono critiche nei confronti né di Dustin, né della maestra Celentano, poi anche piuttosto infastidito si è rivolto a Lucia dicendole in maniera piuttosto schietta: "Se ti dà fastidio come mi comporto, allora, evitami. Mi stai accusando di non dire le cose in faccia. Questo mi arriva"