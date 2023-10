Amici 23, Mida si racconta: “L’ultimo anno è stato pesante, non sono mai riuscito a integrarmi” Nella scuola di Amici 23, Mida (Christian) ha raccontato la sua storia personale: “Abito con mamma, è stato un anno un pò assurdo e pesantissimo. I miei si sono separati in questo ultimo periodo”. Poi il cantante ha parlato delle difficoltà avute in passato nell’integrarsi: “Avevo problemi a relazionarmi, il problema ero io”.

A cura di Elisabetta Murina

Con il passare del tempo, nella scuola di Amici 23, i ragazzi stanno raccontato il loro passato. Il protagonista del daytime di oggi, 12 ottobre, è stato Mida, nome d'arte di Christian, che ha parlato della sua storia familiare con la coach Lorella Cuccarini. L'ultimo anno, per il 23enne, è stato piuttosto difficile: ha vissuto due traslochi a seguito della separazione dei genitori.

Mida racconta la sua storia ad Amici 23

Parlando con la sua insegnante Lorella Cuccarini, Mida si è aperto e ha raccontato la sua storia. Al momento il cantante vive con la mamma, ma ha attraversato un periodo difficile per via della separazione dei genitori:

Abito con mamma, è stato un anno un pò assurdo e pesantissimo. I miei si sono separati in questo ultimo periodo. L'ho vissuta male, non me l'aspettavo. Prima l'ho vissuta male, poi bene perché ho visto loro stare meglio. Ho dovuto fare due traslochi.

"Che tipo di figlio sei stato?", gli ha chiesto allora la sua coach. Mida ha spiegato che è una domanda difficile a cui trovar risposto e dovrebbero essere i suoi genitori a dirlo. Non ha subbi invece sul rapporto con la mamma: "Lei è la donna della mia vita, mi cura e mi coccola. Mi manca". Il cantante ha po raccontato di aver lavorato molto su se stesso, dopo aver vissuto un'adolescenza in cui ha fatto fatica a integrarsi con i coetanei: "Avevo problemi a relazionarmi, non sono mai riuscito a integrarmi, il problema ero io. La gente mi diceva ‘te la tiri, mi stai antipatico'. Ho fatto un lavoro gigantesco su di me, ho smussato quello scudo che ancora si vedo quando sto sul palco". "Non avere paura di vivere le emozioni o di attingere al tuo vissuto personale", ha concluso Cuccarini dandogli un consiglio.

Il compito di Anna Pettinelli per Mida

Nel daytime di oggi, Mida ha anche ricevuto un compito dalla coach Anna Pettinelli in vista della quarta puntata del 15 ottobre. L'insegnante gli ha chiesto di preparare il brano Brividi di Mahmood e Blanco, con l'obbiettivo di dimostrare "se e come canta", quindi di concentrarsi "sul contenuto e non solo sulla forma". Il cantante ha accettato la sfida e si è confrontato con Lorella Cuccarini.