Amici 21, i ragazzi spaventano Nunzio con uno scherzo: la sua reazione al “fantasma” in casetta I ragazzi di Amici fanno credere a Nunzio che ci sia un fantasma in casetta, mettendo in scena suoni e rumori inquietanti. Il ballerino è terrorizzato e dice di volersene andare.

A cura di Elisabetta Murina

Nunzio è vittima di un altro scherzo nella scuola di Amici. Dopo quello della settimana scorsa, in cui il compagno di stanza LDA si è finto sonnambulo per spaventarlo, questa volta tocca ai fantasmi. I ragazzi si sono messi d'accordo e hanno finto che in casetta ci fosse "un nuovo compagno", facendo partire musica inquietante e rumori improvvisi.

Un "fantasma" ad Amici

A luci spente in camera da letto, Nunzio avverte un rumore improvviso e fa un balzo sul letto, esclamando: "Oddio". Poi urlando corre da LDA: "Ce ne dobbiamo andare da qua dentro, arrivano domani a fare la ca**o di sanificazione". Arriva in stanza anche Albe, che chiede: "Ma quale sanifcazione, di cosa stai parlando?".

I ragazzi hanno organizzato tutto nel dettaglio facendo credere al ballerino che ci sia una presenza misteriosa nella loro casetta. E, facendo ognuno la loro parte, portano lo scherzo a un livello successivo. Un altro rumore improvviso, questa volta una porta che sbatte, e poi una musica inquietante terrorizzano completamente Nunzio, che senza pensarci due volte dice di volersene andare: "Luca, oh, andiamo! Ma stasera che sta succedendo?". E poi chiede al compagno di chiudere la porta perché "non voglio vedere nessuno entrare o uscire".

Come ha reagito Nunzio

A un certo punto dello scherzo, tutti i ragazzi della casetta si riuniscono in una stanza, fingendosi preoccupati per quello che sta succedendo perché il "fantasma" continua a far sentire la sua presenza. Nunzio invece è davvero terrorizzato e prova a cercare conforto, ma senza trovarlo, nei compagni. Torna poi in camera da letto e, sfinito, si addormenta quasi dimenticandosi della presenza e dello spavento. Come reagirà una volta scoperto che è tutta una messa in scena?