Amici 2023, Mew in crisi: “Ho un blocco immenso, vorrei buttare tutto fuori ma non ci riesco” Durante il daytime di Amici, si assiste ad un momento di sconforto per Mew. La cantane confida al suo insegnante di canto di non riuscire ad aprirsi come vorrebbe nell’interpretare il brano che le hanno assegnato e questa difficoltà la blocca.

A cura di Ilaria Costabile

Gli allievi della scuola di Amici devono costantemente fare i conti con le loro fragilità, oltre che con le capacità di saper trasmettere delle emozioni a chi ascolta la loro musica o assiste alle loro esibizioni. Per questo motivo, quando si misurano con una sfida che per loro appare più difficile del solito e che li costringe a mettersi a nudo, avvertono una certa difficoltà. Ed è quello che è accaduto a Mew, che ha manifestato una certo disagio nell'entrare pienamente in un pezzo di Tiziano Ferro, assegnatole dalla sua coach, Lorella Cuccarini.

Mew non riesce a cantare il brano assegnatole da

Il brano in questione è Per dirti ciao, di Tiziano Ferro, con il quale la cantante ha scoperto di dover abbattere un muro che non le permetteva di mettersi completamente a nudo nell'eseguire il compito affidatole dalla sua coach. Durante una lezione, infatti, Mew non è riuscita a trattenere il suo disagio e ha provato a parlarne con il suo insegnante di musica che le ha chiesto se questo tipo di ostacoli fossero abituali anche fuori dalla scuola di Amici. La 24enne ha risposto dicendo:

Ho un blocco immenso. Ho la storia, le cose, le visualizzo e non ci entro dentro. Mi da fastidio. Questo pezzo mi ricorda casa mia, il mio cane che stava male e la mia famiglia, é successo tutto nel periodo schifoso della mia vita. Sono bloccata, non ci riesco…mi succede anche fuori. Se ho una cosa che devo buttare fuori me la tengo e vorrei tanto farlo con il canto…vorrei riuscirci, riprovo…

Il crollo di Mew

La cantante, poi, continua il suo discorso provando a spiegare il perché di queste difficoltà incontrate durante queste lezioni, ammettendo che durante l'esibizione non era concentrata sulle modalità con cui stava cantando ma su altro: