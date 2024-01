Amadeus e Ferragni nel mirino per pubblicità occulta di Instagram a Sanremo: “Risarciscano abbonati Rai” Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi chiedono pubblicamente siano il direttore artistico Amadeus e Chiara Ferragni a risarcire i consumatori. Nella nota congiunta anche la richiesta alla Rai di “sospendere Amadeus”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Si torna a parlare della multa inflitta alla Rai da parte di Agcom in relazione alla vicenda Sanremo-Instagram, con il caso conclamato di pubblicità occulta. A tornare sulla questione, a pochi mesi di distanza dalla sentenza Agcom, sono Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi che chiedono pubblicamente siano il direttore artistico Amadeus e Chiara Ferragni a risarcire gli abbonati Rai. Si legge dalla nota in questione che :

Sul caso della multa da oltre 170mila euro inflitta dall'Agcom alla Rai per la pubblicità occulta realizzata da AMADEUS e Chiara Ferragni a Instagram nel corso dell'ultima edizione del festival di Sanremo, Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt) hanno presentato oggi una formale istanza di mediazione presso Adr Center, organismo di mediazione e arbitrato che si occupa della risoluzione delle liti civili e commerciali.

La nota congiunta sulla vicenda Sanremo-Instagram

La nota congiunta delle due associazioni prosegue così: "Con la nostra istanza chiediamo ad Amadeus e Ferragni di risarcire gli utenti per i danni prodotti. La sanzione comminata dall'Autorità per le comunicazioni, seppur impugnata dalla Rai dinanzi al Tar del Lazio, ricade sull'azienda, la quale come noto è finanziata dai cittadini attraverso il canone. Al contrario dovrebbero essere il conduttore e l'influencer, autori dell'illecito sanzionato dall'Agcom, a pagare di tasca propria la multa". Si legge nell'istanza presentata da Codacons e Assourt:

È stato accertato e contestato che sul predetto servizio di media audiovisivo, nel corso della trasmissione della puntata dei giorni 07, 08 e 09 febbraio 2023 dei programmi televisivi denominati '73˚ Festival della Canzone Italiana di Sanremo' e ‘Sanremo Start', le reiterate, insistite citazioni verbali e apparizioni visive del servizio e dello specifico profilo Instagram associato a un personaggio reale, conduttore del programma televisivo, hanno integrato la messa in onda di una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva occulta a favore del predetto social network.

La richiesta delle associazioni alla Rai: "Sospendete Amadeus"

Si chiede inoltre che Amadeus e Chiara Ferragni "versino la somma di cui alla sanzione a titolo di responsabilità concorrente in quanto autori materiali della illecita pubblicità occulta a comparire davanti all' ente di mediazione Adr Center in Roma alla Via Marcantonio Colonna 54 nella data che l'organismo fisserà". Inoltre Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi chiedono alla Rai di "sospendere il conduttore Amadeus il quale, essendo parte di un contenzioso che coinvolge la Rai, per i codice etico e per contratto di servizio Rai non può svolgere attività retribuite dalla stessa".

La multa Agcom alla Rai da 170mila euro

Sanzione di oltre 170 mila euro alla Rai per avere violato le disposizioni per la corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari, durante il Festival di Sanremo 2023. Risale allo scorso giugno il provvedimento Agcom riferito al massiccio uso di Instagram fatto da Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston e che è stato ritenuto "pubblicità occulta".