All’Isola alcuni naufraghi rifiutano il cibo dopo giorni di fame: shock in studio, è la prima volta che succede

All'Isola dei Famosi, nella puntata del 21 maggio, i Senatori hanno vinto la prova ricompensa e hanno potuto mangiare un piatto di spaghetti. Alcuni di loro, però, hanno scelto di rifiutare il cibo. È la prima volta che succede nella storia del programma, come ha spiegato Veronica Gentili.

A cura di Elisabetta Murina

All'Isola dei Famosi 2025, per la prima volta nella storia del programma, i naufraghi hanno rinunciato al cibo. Nella puntata del 21 maggio, il gruppo dei Senatori ha avuto la possibilità di mangiare un piatto di spaghetti ma alcuni di loro hanno scelto di non approfittarne.

Perché i Senatori hanno rinunciato al cibo: "Non sento la fame"

I Senatori hanno vinto la prova ricompensa della puntata, un quiz di cultura generale tra matematica, grammatica e geografica. La posta in palio è un piatto di spaghetti al pomodoro, cibo che da ormai diverse settimane i concorrenti non mangiano vista la loro ‘dieta' a base di cocco, riso e pescato.

Tuttavia, alcuni di loro hanno scelto di non approfittare del vantaggio. In particolare Mirko Frezza, Antonella Mosetti e Cristina Plevani si sono tirati indietro. Quest'ultima ha spiegato: "Io sinceramente non sento la fame, non vorrei che un piatto di pasta mi apra di più la fame". "Non vorrei stare male dopo. Mi sono abituata a mangiare quel poco, so che domani e dopo starò peggio", ha fatto eco Mosetti. E anche Frezza ha ribadito la sua posizione, mettendola in modo ironico: "Voglio donare io una cosa a Mario Adinofli". In studio una reazione piuttosto shockata davanti a questa decisione, tanto che la conduttrice Veronica Gentili ha commentato: "Non è mai successo nella storia dell’Isola che rinunciassero al cibo, mi aspettavo la grande abbuffata, che tutti corressero, sono veramente strategici".