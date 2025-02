video suggerito

Alfonso Signorini si commuove in diretta al Grande Fratello: “Divento patetico” Momento di commozione in diretta al Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini è rimasto molto colpito dall’incontro tra Iago Garcia e la madre, perché lo ha fatto ripensare alla sua mamma. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Momento di commozione nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 17 febbraio. Iago Garcia ha avuto modo di incontrare sua madre Carlota. E proprio il loro abbraccio ha smosso qualcosa nel conduttore Alfonso Signorini, che si è commosso ricordando sua madre.

Alfonso Signorini si commuove in diretta

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 17 febbraio, Iago Garcia ha incontrato la madre Carlota. La donna ha stretto forte suo figlio in un abbraccio e si è detta orgogliosa di lui e del suo percorso nel reality di Canale5. Cesara Buonamici si è rivolta ad Alfonso Signorini: "Ti vedevo guardare quell'abbraccio della mamma, ti ero molto vicina". Il conduttore si è commosso: "Lasciamo stare, non devi dirmi queste cose in diretta, divento patetico". La giornalista ha replicato: "Ma anche io lo devo dire di me stessa perché mi ha commosso". Entrambi hanno pensato alle loro madri. Signorini ha chiesto alla regia di inquadrare ciò che stava succedendo nella casa, probabilmente per avere il tempo di ricomporsi.

L'incontro tra Iago Garcia e la madre che ha commosso il conduttore

Al Grande Fratello Iago Garcia ha raccontato che è stato un adolescente ribelle. Aveva un rapporto conflittuale con il padre, nonostante gli volesse un gran bene. Purtroppo l'uomo è venuto a mancare alcuni anni fa: "Mi manca la sua generosità, il suo sorriso". L'attore ha un grande rimpianto. Quello di avere fatto arrabbiare spesso i suoi genitori e di avere avuto delle incomprensioni con il fratello, che lo hanno portato ad allontanarsi da lui. Con quest'ultimo si è riavvicinato solo dopo la morte del padre. Mamma Carlota, quando lo ha incontrato, lo ha rassicurato: "Tuo padre sa perfettamente qual è il tuo rapporto con tuo fratello, il fatto che abbiate fatto pace e naturalmente anche io sono molto felice di tutto questo. Tuo papà è qui con noi, nonostante tutto". Poi si è detta felicissima di avere avuto l'occasione di rivedere suo figlio.