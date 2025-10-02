Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Alessia Fabiani e la chirurgia estetica: “Mi hanno iniettato silicone a mia insaputa, ho le labbra rovinate”

Alessia Fabiani racconta la sua disavventura con il filler alle labbra a La Volta Buona. Il monito dell’attrice e showgirl: “Fate attenzione alle sostanze che vi vengono iniettate, io sono stata una vittima”.
Arriva il Festival che fa rumore: 4 e 5 ottobre, Roma. Prenota il tuo posto gratuito!
A cura di Sara Leombruno
481 CONDIVISIONI
Immagine

Alessia Fabiani racconta la sua disavventura con il filler alle labbra a La Volta Buona. Il monito dell'attrice e showgirl: "Fate attenzione alle sostanze che vi vengono iniettate, io sono stata una vittima".

Alessia Fabiani e la brutta esperienza con il filler

A soli vent’anni un incidente in motorino ha cambiato per sempre il suo sorriso. La caduta le aveva provocato un’asimmetria evidente al labbro: “Era più sottile, quando sorridevo il sorriso non era armonico”, ha raccontato. Per correggere quel difetto, decise di ricorrere a un filler, convinta che fosse un trattamento temporaneo. La realtà, però, si è rivelata molto diversa. A sua insaputa, le era stato iniettato un materiale permanente: “Sono stata vittima perché non mi hanno detto che non sarebbe stato riassorbibile. Ho fatto a mia insaputa una sorta di silicone, si chiama acido metacrilato”. Una sostanza che non si riassorbe col tempo e che, anzi, può lasciare segni difficili da eliminare.

Oggi, quando qualcuno la accusa di avere le labbra gonfie per eccesso di filler, la spiegazione è molto diversa: “Il mio gonfiore è purtroppo un residuo di quello che sto cercando di togliere con il tempo, non facendo un vero e proprio intervento”. La rimozione, infatti, non è semplice. Per eliminare del tutto la sostanza bisognerebbe sottoporsi a un’operazione invasiva: “Io dovrei proprio tagliare per togliere questo residuo che è rimasto nella mia mucosa”.

Leggi anche
Michela Ferrante: "Mi sono rovinata per un filler alle occhiaie. Ho perso la vista periferica, operata 7 volte"

Il monito: "Informatevi sul tipo di prodotto che vi stanno iniettando"

Oggi convive ancora con le conseguenze di quel trattamento estetico e la sua esperienza è diventata un monito per altre donne. L’invito è quello di non sottovalutare mai ciò che viene iniettato, di chiedere sempre etichette e certificazioni chiare, perché lei stessa non sa con precisione quale sia la sostanza che porta ancora nelle labbra. Nonostante il danno permanente, non si sente pronta ad affrontare un intervento vero e proprio. La paura degli aghi e della chirurgia la frena, tanto che ha preferito optare per procedure meno invasive. Si sottopone infatti a sedute con un laser Co2, un trattamento di fotoringiovanimento che provoca piccole abrasioni sulla pelle e promette un aspetto più uniforme e luminoso.

Programmi TV
481 CONDIVISIONI
Immagine
Elisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla, l’appello a Meloni: “Portate gli aiuti, stanno morendo”
Ascolti tv 1 ottobre: i dati in assenza della Flotilla in tv
Francesca Albanese irritata con Labate in tv: "Lo avrebbe chiesto a chi irrompeva nei ghetti durante il fascismo?"
La Flotilla sparisce da Rai1 e Canale 5, spazio a Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Andrea Parrella
Caos Rai, Vespa attacca la Flotilla: "Non ve ne fotte niente di Gaza"
Vigilanza Rai (M5S) attacca Bruno Vespa: "Insulti a Flotilla sono una vergogna per il servizio pubblico"
Barbara Floridia tuona contro Bruno Vespa: "Sulla Flotilla usa gli stessi argomenti di Meloni"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views