Alessandro Vicinanza lascia Uomini e Donne in lacrime dopo la lite con Ida: “Volevo uscire con te” Ad accendere la miccia è la confusione di Ida, che decide di prendere le distanze e di non frequentare più Alessandro per il momento. “Se lei non è più convinta di me, allora io me ne vado oggi”, annuncia Alessandro in lacrime uscendo dallo studio.

A cura di Giulia Turco

A Uomini e Donne Ida Platano continua la sua ricerca dell’amore. La dama di Brescia è ormai un volto noto del dating show di Maria De Filippi, che quest’anno sta rivalutando la conoscenza di un altro protagonista già noto al programma, Alessandro Vicinanza. Nonostante i ripetuti tentativi però, tra loro non sembra ancora risplendere il sereno.

Roberta e Gloria mettono spalle a muro Alessandro

Nella puntata di venerdì 4 novembre di Uomini e Donne, va in scena una lite furiosa tra i due protagonisti. Ad accendere la miccia è la confusione di Ida, che dopo gli ultimi trascorsi ha deciso di prendere le distanze e di non frequentare più Alessandro per il momento. A gettare benzina sul fuoco ci pensano Roberta e Gloria che sostengono di non credere al reale interesse di Alessandro per Ida. Entrambe hanno avuto una frequentazione con lui. “Non ho mai provato un reale sentimento per te”, replica Alessandro mettendo a tacere Roberta. Gloria le dà manforte, cercando di mettere Alessandro spalle al muro, mentre lui ribadisce di essere pronto a lasciare il programma con Ida: “Lui con tutte le donne con cui ha a che fare parte a razzo. Mi hai detto che non eri innamorato di lei”.

Alessandro lascia lo studio in lacrime

“Io sono tanto confusa sinceramente, più di prima”, ammette Ida a Maria De Filippi, dopo aver assistito al battibecco tra Alessandro e le due donne. “Lei non crede a me mai, ma pretende che gli altri credano a lei”, sbotta il cavaliere che non riesce a far valere le sue ragioni. “Se lei non è più convinta di me e non mi vuole conoscere, allora io me ne vado oggi”, annuncia Alessandro in lacrime uscendo dallo studio. A nulla sembra valere il fatto che Ida lo rincorre fino a dietro le quinte, lui sembra davvero determinato a mettere un punto a questa storia. Riuscirà la dama a convincerlo a rientrare? Chi può dirlo, con Ida Platano è tutto imprevedibile.