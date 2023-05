Alessandro Cecchi Paone: “All’Isola dei Famosi ho perso 12kg, in questo è stata utilissima” Alessandro Cecchi Paone, ospite di Mattino Cinque con Federica Panicucci, ha raccontato di aver perso 12kg all’Isola dei Famosi, alla quale ha partecipato con il fidanzato Simone Antolini. “L’Isola in questo è utilissima”, ha scherzato l’ex naufrago.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Cecchi Paone prima e dopo l’Isola dei Famosi

Alessandro Cecchi Paone è tornato in tv dopo la decisione di abbandonare l'Isola dei Famosi, alla quale ha partecipato insieme al fidanzato Simone Antolini. Questa mattina, martedì 16 maggio, l'opinionista e giornalista è stato ospite di Mattino Cinque con Federica Panicucci e ha rivelato di aver perso 12kg durante la permanenza in Honduras.

Cecchi Paone dimagrito di 12kg all'Isola

Rientrato dall'Honduras, Cecchi Paone è tornato al suo lavoro di opinionista tv e infatti questa mattina è apparso nel salotto di Mattino Cinque. Federica Panicucci l'ha subito salutato: "Devo dirti che ti trovo dimagrito e abbraonzato dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi". L'ex naufrago ha sorriso, spiegando quanto peso ha perso: "12 kg, l'Isola in questo è utilissima".

"Simone si sta riprendendo, è stato curato bene"

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l'Isola dei Famosi. Il ragazzo ha avuto dei problemi di salute che gli hanno impedito di proseguire la sua esperienza e il fidanzato ha scelto di lasciare con lui il reality, dopo aver più volte ripetuto che senza di lui non avrebbe continuato l'avventura. Sempre insieme, sono stati ospiti in studio nella puntata del 15 maggio e Cecchi Paone ha spiegato l'accaduto, ribadendo ancora una volta il suo amore: "Io ero in pienissima forma, ma lui ha avuto i suoi problemi e io non lo avrei mai abbandonato per nessun motivo al mondo". Poi, questa mattina, l'opinionista ha risposto alla conduttrice di Mattino Cinque, che gli ha chiesto come stesse Antolini: "Quasi del tutto rimesso, è stato curato molto bene, si sta riprendendo, vi saluta tutti". Proprio ieri, il ragazzo ha rivelato che Melissa, nominata più volte, è sua figlia. "Io il suo zio adottivo, è un'isola piena di amore", ha concluso Cecchi Paone.