Al Grande Fratello scoppia il caso tra Luca Calvani, MariaVittoria e Lorenzo Spolverato: "Chiudi velocemente" Tensione alle stelle nel Grande Fratello sull'asse Luca Calvani-MariaVittoria-Lorenzo Spolverato: la lite a tre per la presunta violazione del regolamento sull'uso di un telefono cellulare.

La tensione nella casa del Grande Fratello è alle stelle dopo che Luca Calvani ha rivelato quella che si figurerebbe come violazione del regolamento da parte di Lorenzo Spolverato. Secondo quanto emerso, il modello avrebbe utilizzato un cellulare durante la sua trasferta spagnola al Gran Hermano. Ma questa non è solo una questione tra Luca e Lorenzo: diversi coinquilini sono coinvolti, poiché la segnalazione sarebbe arrivata proprio da alcuni di loro.

Lo scontro tra Luca e Lorenzo: accuse e provocazioni

Lontano dal sentirsi colpevole, Lorenzo Spolverato ha reagito con veemenza all’accusa di Luca. Piuttosto che affrontare la situazione in confessionale, Lorenzo ha puntato il dito contro chi potrebbe aver parlato, rivolgendosi direttamente a Luca: “Chi ha parlato? Non hai il coraggio di dire tutto? Tira fuori la verità!”, ha urlato, visibilmente alterato. E non si è fermato lì: “MariaVittoria, tirala fuori tu! Luca ha fatto il tuo nome. Tommy, tu sai chi è stato?”. Le parole di Lorenzo hanno scatenato un putiferio in casa, con i coinquilini accorsi in cucina per capire cosa stesse succedendo. Tra loro, MariaVittoria è apparsa particolarmente turbata, con una reazione che non è passata inosservata.

MariaVittoria nel mirino: la sua reazione alimenta i sospetti

Di fronte alle accuse di Lorenzo, MariaVittoria ha cercato di spegnere i toni, ma il suo comportamento ha sollevato molte domande. “Perché tirate in mezzo altra gente? Cos’è questo teatrino?”, ha detto, visibilmente agitata. E ha aggiunto: “Chiudete tutto, chiudete questa cosa velocemente. No, non è Tommaso! Basta ragazzi, ho detto basta!”. Le sue parole, però, non hanno convinto Lorenzo, che ha subito insinuato che anche lei potesse nascondere qualcosa: “Anche di MariaVittoria non ci si può fidare. Va lì e parla dell’engagement che ho guardato”. Gli spettatori più attenti non si sono lasciati sfuggire il dettaglio: MariaVittoria sembrava temere che le accuse di Lorenzo potessero trascinare in mezzo anche il suo fidanzato, Tommaso Franchi. Secondo i rumors, infatti, Tommaso – come Lorenzo – avrebbe fatto confidenze sospette durante la trasferta spagnola, rivelando dettagli che potrebbero scuotere ulteriormente il clima nella casa.

La questione esplode sui social

La questione, ormai esplosa anche sui social, ha diviso i fan tra chi sostiene Luca per aver fatto emergere la verità e chi invece accusa Lorenzo e MariaVittoria di nascondere segreti che potrebbero compromettere il loro percorso nel reality. Con il Grande Fratello sempre pronto a intervenire su questioni di questo calibro, resta da capire come verrà gestita questa presunta violazione del regolamento. La produzione prenderà provvedimenti contro Lorenzo?