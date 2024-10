video suggerito

Al GF Helena rivela di essere innamorata di Lorenzo, lui si affida a Shaila: "Gestiremo questa situazione" Tramite alcune clip mandate in onda nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre, Lorenzo Spolverato scopre che Helena Prestes è innamorata di lui. Il concorrente non sa come gestire la situazione ma è consapevole che può contare su Shaila Gatta: "L'importante è seguire il cuore".

Nella puntata di Grande Fratello in onda lunedì 28 ottobre, è tempo di confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. La concorrente, nel corso delle clip mandate in onda, ha dichiarato di essere innamorata dell'inquilino. Nel primo collegamento con lei, però, il ragazzo non ha modo di spiegare come stanno le cose e in suo aiuto accorre Alfonso Signorini, che rimanda la discussione tra loro. Nel frattempo, Lorenzo e Shaila si incontrano dopo essere stati lontani per 24h: "Gestiremo questa situazione insieme".

Helena Prestes ammette di essere innamorata di Lorenzo Spolverato

Quando Helena Prestes si è recata nella Mistery per il confronto con Lorenzo Spolverato, i due hanno rivisto le clip in cui la ragazza dichiarava il suo amore per lui: "Non so come farò senza Lorenzo". E ancora: "A me ha detto che non gli piaceva Shaila". Le parole hanno colpito il concorrente: "Sei fantastica, sin dal primo momento in cui sei entrata nella casa c'è stata una forte attrazione tra noi…". Spolverato, però, viene interrotto da Alfonso Signorini e il concorrente lo ringrazia: "Mi hai salvato, non trovavo le parole. Tutto questo non me lo aspettavo, già nell'ultima settimana avevo messo le cose in chiaro con lei non mi aspettavo che si fosse innamorata di me".

L'incontro tra Shaila e Lorenzo: "Gestiremo questa situazione insieme"

Una volta chiuso il collegamento con Helena Prestes, Alfonso Signorini permette a Lorenzo e Shaila di rivedersi. I due si stringono in un forte abbraccio e si lasciano andare a un lungo bacio. Il conduttore, però, li mette in guardia: "Non vi aspetta una serata facile, loro non hanno ancora visto niente di quello che è successo". Il riferimento è alla vicinanza tra i due in Spagna e al fatto che né Javier, né Helena sono a conoscenza di quello che è successo tra loro all'interno del Gran Hermano.

Lorenzo è pronto ad affrontare la situazione: "La gestiremo insieme". Anche Shaila è d'accordo: "L'importante è seguire il cuore. Non riusciamo più a stare lontani".