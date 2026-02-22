Programmi tv
Al Bano escluso da Sanremo spiega cosa è successo con Carlo Conti e Amadeus: “Comportamento illogico. Io mi fidai”

Al Bano torna a parlare della sua esclusione da Sanremo negli ultimi anni. Ha attaccato sia Amadeus che Carlo Conti per il comportamento adottato nei suoi confronti. “Conti disse “vedrai come ne parlerà la stampa”, poi non mi scelse. Ma un po’ di educazione?”.
A cura di Gaia Martino
Nella puntata di Verissimo oggi, domenica 22 febbraio 2026, Al Bano, ospite di Silvia Toffanin, è tornato a parlare della sua (nuova) esclusione dal Festival di Sanremo in partenza da martedì 24 febbraio, dopo la prima, che risale a quando c'era Amadeus alla direzione artistica. Ha attaccato sia l'ex conduttore che Carlo Conti, accusandoli di non essere stati corretti con quanto gli avevano promesso.

Il cantante di Cellino San Marco ha ripercorso quanto accaduto negli ultimi anni in cui non è riuscito a partecipare tra i Big alla kermesse. "Due anni fa andai da Amadeus e mi disse che aveva un'idea per me, voleva che cantassi con Morandi e Ranieri, e poi "l'anno prossimo presenterai la tua canzone". Io mi fidai", ha raccontato Al Bano che aspettò l'anno successivo, ma per lui non arrivò alcuna opportunità di tornare all'Ariston. "L'anno dopo Amadeus mi disse "Non voglio sporcare il successo dell'anno scorso". Quanto vorrei averlo qua, perché dire queste cose mentre non c'è, non è giusto".

Proseguendo il suo sfogo, ha spiegato cosa è successo con Carlo Conti che, raggiunto da Staffelli di Striscia La Notizia, ha già commentato la scelta di escluderlo. "Il Signor Conti mi mandò una canzone, la sentii e dissi "Si può fare". La trasformai e aggiunsi due canzoni. Mi chiamò a Roma, caro Conti se ci sei ascoltami: Sono venuto nel tuo ufficio, hai sentito la canzone, disse "Vedrai come la stampa ne parlerà". Io me ne sono andato, e poi sento dopo qualche giorno la lista dei cantanti che erano stati invitati a partecipare, e mancava il sottoscritto", ha dichiarato Al Bano, guardando in telecamera. "A me non è sembrato logico. Bastava che me lo dicesse. Ho la Sanremite acuta, ma non morirò mai per quello. Un po' di educazione, di normalità nei rapporti. Tra noi è sempre stato tutto perfetto. Mi manda la canzone e poi non mi chiama, per dire "Abbiamo escluso Al Bano?". Non mi escluderai mai, e non mi escluderà mai nessuno". Dopo l'attacco, Al Bano ha così concluso: "Sarebbe bello incontrarci tutti e tre".

