video suggerito

Ahlam El Brinis crivellata dai mosquitoes sull’Isola, braccia fasciate e prurito: la naufraga scoppia in lacrime Ahlam El Brinis messa a dura prova dai mosquitoes, che l’hanno letteralmente crivellata durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2025: la miss ha iniziato a piangere con gli altri naufraghi, presa da un momento di sconforto: “Non mi ritiro, non esiste che esco così a 29 anni”. Intanto, Loredana Cannata, Dino Giarrusso e Mario Adinolfi hanno cercato di rincuorarla, visto che gli insetti li avevano già torturati. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ahlam El Brinis messa a dura prova dai mosquitoes, che l'hanno letteralmente crivellata durante la permanenza sull'Isola dei Famosi 2025: la miss ha iniziato a piangere con gli altri naufraghi, presa da un momento di sconforto: "Non mi ritiro, non esiste che esco così a 29 anni". Intanto, Loredana Cannata, Dino Giarrusso e Mario Adinolfi hanno cercato di rincuorarla, visto che gli insetti li avevano già torturati. È un'esperienza complicata per la ragazza, che ha già manifestato diverse paure, come quella del mare aperto e dell'acqua in generale.

Ahlam torturata dai mosquitoes: il prurito e le fasce a protezione

Mani e braccia gonfiate dalle punture, il mare che non aiuta a disinfettare le piccole pustole e ferite, Ahlam El Brinis sembra non trovare pace e deve cercare di ripararsi più possibile, tenendo gli arti superiori completamente fasciati. "Devono fare il loro corso, non grattarti, se sono sottopelle si sgonfiano e non lasciano segni. Non ti grattare, rischi di far uscire il sangue e di generare la crosta, com'è poi successo a me", le ha detto Loredana Cannata, a sua volta divorata dai mosquitoes. "Diventano solo puntini se non li tocchi, tranquilla", ha aggiunto Mario Adinolfi, "voi siete più giovani, è anche questo che vi fa avere reazioni più forti di noi, noi abbiamo cellule lentissime a reagire alla puntura". "Lei ce l’aveva peggio di te, bolle bianche piene, bruttissime, devi avere pazienza", ha concluso Dino Giarrusso, intenzionato a confortarla.

La reazione di Ahlam El Brinis e la paura del mare

"Mi sto trattenendo tantissimo", ha risposto Ahlam El Brinis in preda a una crisi di lacrime, "ma io non mi ritirerò mai, piuttosto torno a casa completamente piena di punture e piangerò, ma non mi ritiro. Ho 29 anni, non posso uscire così", ha sentenziato. Purtroppo la naufraga non sta affrontando solo questa prova in Honduras. Appena è arrivata, ha confessato ai suoi compagni di avventura di avere la fobia dell'acqua e del mare aperto, compromettendo in parte una delle prove che prevedeva il recupero dei forzieri in mare. Queste difficoltà hanno aumentato il rischio di eliminazione e di nomination, poiché sono fondamentali per garantire la sopravvivenza e, di conseguenza, la permanenza nel gioco.