Affari Tuoi e Belve giochi del Natale in famiglia, così la Tv popolare entra nelle case della gente La Tv che esce da se stessa ed entra nel reale è sinonimo di successo. I tanti video social di famiglie italiane che riproducono i programmi di De Martino e Fagnani in versione domestica sono il simbolo di un mezzo di comunicazione che, soprattutto grazie ai social, non è mai stato così vivo e popolare.

A cura di Andrea Parrella

Si parla sempre della Tv in via d'estinzione, di un mezzo destinato a spegnersi, ma per certi versi la televisione generalista non è mai stata così viva e popolare. In particolare sono due programmi simbolo dell'ultima stagione televisiva a dircelo: Affari Tuoi e Belve. Da una parte lo show dei "pacchi", reinventato da Amadeus e tirato a lucido con l'arrivo di Stefano De Martino alla conduzione, dall'altro il programma di interviste di Francesca Fagnani diventato il sinonimo di cult televisivo nelle ultime stagioni.

Le vacanze natalizie degli italiani hanno certificato ancor di più, se possibile, l'indiscusso successo di questi due titoli e, in particolare, la capacità di entrambi di farsi spazio nel dibattito e imporsi come tema di discussione a tavola tra i parenti. Affari Tuoi e Belve sono diventati i nuovi giochi del Natale degli italiani. Sui social i giorni appena trascorsi sono stati un proliferare di video in cui le lunghe giornate di festa in famiglia si sono trasformate in teatro per la riproduzione domestica dei giochi televisivi più amati del momento.

I video natalizi di Affari Tuoi

Se Affari Tuoi aveva già fatto capolino su Tik Tok in passato, quest'anno si è aggiunto alla recita il ruolo del conduttore, con l'imitazione di Stefano De Martino mutuata dalla versione Gialappa del duo Gigi e Ross e portata nei salotti di casa. La fisicità del conduttore e l'abbigliamento ormai tipico in camicia e cravatta diventano il simbolo definitivo della trasmissione da record di ascolti. Lo stesso De Martino, nei giorni di Natale, ha ripubblicato su Instagram molti video degli utenti che lo taggavano in queste recite familiari.

Anche Belve diventa un gioco di famiglia

Ancora più significativo, perché nuovo, il caso di Belve. Le interviste "cattive" di Fagnani, diventate uno dei format televisivi più popolari del momento, si sono trasformate in pretesto per fare le pulci a zio Antonio, il cugino più piccolo della famiglia gli amici ospiti in casa nella giornata di festa, con tanto di doppia seduta, imitazione di Francesca Fagnani e agenda rossa in dotazione alla conduttrice improvvisata.

Del perché siano proprio questi due programmi a fuggire dalla gabbia della finzione ed entrare nel quotidiano, è questione legata a svariati piani di analisi. Di certo la Tv che esce da se stessa ed esonda nel reale è l'aspirazione più alta che questo strumento di comunicazione possa avere. Quando questo fenomeno spontaneo si verifica è lecito scomodare la parola successo e non c'è dubbio che i social rappresentino il viatico perfetto per sparare la Tv fuori dai confini di uno schermo, mettendo a disposizione uno spazio per onorare la televisione nell'unico modo possibile: imitarla.