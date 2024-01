Aereo al GF: “L’Italia è con Beatrice Luzzi”, la rabbia di Anita e Letizia che chiedono di uscire Giornata di aerei sopra la casa del Grande Fratello, la maggioranza dei quali indirizzati a Beatrice Luzzi. Infastiditi i coinquilini. Giuseppe Garibaldi si è chiesto cosa veda il pubblico a casa mentre Anita Olivieri e Letizia Petris hanno chiesto ai coinquilini di votarle per poter abbandonare il gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Giornata di aerei sopra la Casa del Grande Fratello. La stragrande maggioranza degli omaggi ricevuti dai fan del reality è stata indirizzata a Beatrice Luzzi, appena rientrata nella Casa dopo avere trascorso una settimana all’esterno in seguito alla scomparsa del padre. Diversi i messaggi di affetto ricevuti dall’attrice. Lo striscione del primo aereo recitava: “Maxers con Max, l’Italia con Bea”, una replica all’aereo ricevuto da Massimiliano Varrese qualche tempo fa con il quale i fan gli facevano sapere di sostenerlo nello scontro con la coinquilina. Il testo dello striscione del secondo aereo recitava invece: “Bea a testa alta, noi tuo scudo”, mentre per il terzo, più incisivo, era stata scelta la frase: “Sarà sempre e solo il GF di Bea”.

La reazione imbarazzata di Beatrice: “Basta, rientrata perché mi mancavano”

La prima a dirsi imbarazzata dai messaggi arrivati nella Casa è stata Beatrice Luzzi, consapevole del fatto che il continuo scontro, esasperato dai fan, rischia di esasperare ancora di più i rapporti con i coinquilini. Per questo, l’attrice ha chiesto a quanti la sostengono di cambiare direzione: “No dai ragazzi, così no. Vi ringrazio ma io sono tornata perché mi mancavano. Mi mancava questo senso di comunità, questa famiglia strana con litigate e rappacificazione. Non ditemi che è il mio Grande Fratello, non potrei fare assolutamente niente da sola. Non prendiamo questa china. Comunque grazie, così mi imbarazzate. Oltretutto mi date una responsabilità immensa e m i create un po’ di imbarazzo qui. Quindi cambiamo direzione?”.

Le reazioni di Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris

Ad apparire maggiormente disturbati dagli aerei sono stati Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris. Se Max, compreso il senso dell’aereo, ha preferito non commentare – pur avendo compreso il significato del messaggio, i primi tre hanno dimostrato apertamente di non avere gradito. “Vorrei vedere che passa. Come fa l’Italia a essere con Bea?”, si è chiesto Giuseppe, mentre Letizia ha chiesto ai suoi coinquilini di votarla affinché possa andare in nomination. Ancora più netta Anita che si è rivolta direttamente al pubblico del GF: “Votatemi per farmi uscire. Se siete in ascolto, fatemi uscire, vi prego”.