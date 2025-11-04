Adriano Pappalardo e la frecciata ad Al Bano: “Non vado dietro i politici, non mi hanno mai chiamato per cantare in Senato”

Non ci credereste mai, ma Adriano Pappalardo si sente un delfino. Ha risposto così alla domanda rompighiaccio di Francesca Fagnani: "Che belva si sente?". A metà strada tra la scimmia e il terzo bronzo di Riace, per citare Fulvio Abbate, Adriano Pappalardo si racconta e si confessa, ne accetta la definizione: "Io sono un orango-tango, lo dico anche a mia moglie".

Il rapporto con le critiche e con i complimenti

Tra le critiche ricevute nel passato, quella di non essere abbastanza per essere cantante, non essere abbastanza per essere attore, ma di essere abbastanza per fare il personaggio e vivere di questo. Pappalardo replica: "Lei capisce che io con i giornalisti non c'entro niente? Ho fatto dischi rimasti primi in classifica, ho fatto film di successo, serie tv che hanno fatto il pieno di ascolti". Tra i complimenti ricevuti: "Pappalardo, basta il nome. Ogni volte che riemerge, la storia è sempre la stessa. Il pubblico sta dalla sua parte". Lui ammette di non farsi vedere in tv: "È un retaggio che ho preso da Lucio Battisti. Io non faccio l'over exposition". Ma sulla sovraesposizione, la Fagnani incalza più avanti, parlando proprio dell'Isola dei Famosi. Sul reality, Pappalardo spiega di aver portato lo share a livelli molto più alti: "Ora è diventato l'Isola della spazzatura".

Adriano Pappalardo e la stoccata per Al Bano

Pappalardo rivendica anche il fatto di non aver mai concesso certi atteggiamenti solo per lavorare. "Non ho mai baciato in bocca un dirigente. Non mi hanno mai chiamato al Senato per andare a cantare, io non lo concepisco", ha spiegato. E questo sembra una frecciata diretta ad Al Bano, che ha cantato in Senato nel 2023 premiato da Ignazio La Russa. Nel corso dell'intervista ha anche precisato il cachet di Al Bano all'Isola dei Famosi: "All’Isola gli autori cercavano un altro Pappalardo! Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché l’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura. A me hanno dato 30mila euro, ad Al Bano mi pare 1milione e 200mila".

La lite con Antonio Zequila

"Io stavo per i fatti miei, Zequila non so nemmeno chi era". Così ha spiegato quel famoso momento televisivo: "Ha fatto tutto lui, lui avanzava, con la voce più forte", ha spiegato, "Mara cercava di fermarlo ma non ci riusciva". E sulle sbroccate: "Mi rivedo e penso che all'Isola facevo 12 milioni di spettatori. Di cosa dovevo vergognarmi? Non ci facevano mangiare, ci facevano morire. Li ho trattenuti io, ho fatto scoppiare l'Isola, non era uno show musicale. Era un'estrema unzione. Chi andava lì, doveva morire".

Sul dubbio di poter essere utilizzato solo per le risse, conferma e alla domanda della Fagnani sul pericolo di diventare una macchietta, anche in questo caso conferma tutto. Rifarebbe ogni cosa, senza pensarci.

L'amore con Lisa Giovagnoli

"L'amavo talmente tanto che me la portavo pure in bagno". Una battuta, ma Adriano Pappalardo spiega di aver amato e di amare ancora sua moglie Lisa Giovagnoli. C'è stato però un tradimento con una ragazza sul set de La Piovra: "È stato difficile. Lei si voleva vendicare di brutto. Mi disse: "Stasera vado con Michele", "Michele chi?", "Michele Placido". Pappalardo chiamò il tassista che avrebbe dovuto accompagnarla da Placido, la fece tornare indietro. E poi racconta: "Non avrei sopportato un suo tradimento. Se mi ha mai tradito? Bisogna chiederlo a lei".