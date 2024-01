Ad Amici Raimondo Todaro sospende la maglia a Giovanni, il ballerino: “È giusto così” Nella puntata del 21 gennaio di Amici, Raimondo Todaro ha sospeso la maglia al suo allievo Giovanni Tesse dopo una esibizione insufficiente. Nonostante il risultato, il coach sarebbe stato disposto a non mettere a rischio la sua permanenza nella scuola ma, dopo una discussione con Alessandra Celentano, l’allievo ha lasciato lo studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Maglia sospesa per Giovanni Tesse nella puntata del 21 gennaio di Amici 23. La coach Alessandra Celentano ha dato il voto 1.5 all'esibizione del ballerino, mentre il suo coach Raimondo Todaro gli ha dato 3. Nonostante questo, sarebbe stato disposto a non mettere a rischio la sua presenza nella scuola perché contento del percorso fatto, indipendentemente dalla performance di oggi. A quel punto è Giovanni a intervenire e, per correttezza, lascia lo studio e restituisce la maglia.

Alessandra Celentano e il compito a Giovanni

Alessandra Celentano ha affidato a Giovanni, come compito, una coreografia "difficile, ma spiritosa", con numerosi elementi tecnici, contenta dei progressi che il ballerino ha fatto nei mesi dentro la scuola. Dopo averla ringraziata per la sfida, l'allievo si è esibito in studio, nella puntata di domenica 21 gennaio. La coach ha dato alla sua esibizione il voto 1.5 e ha spiegato:

Non ci ho capito niente a livello di passi di danza. Devo giudicare quello che ho visto e non è bene, ma è propedeutico per te che arrivi dal latino e non hai mai studiato niente altro, ti serve tantissimo.

Todaro non vuole sospendere la maglia a Giovanni, ma lui la restituisce

A quel punto è intervenuto il coach di Giovanni, Raimondo Todardo, che ha spiegato il suo punto di vista: anche se giudica insufficiente l'esibizione, non vuole togliere la maglia al suo allievo. "Per la coreografia in sé gli ho dato 3, non gli tolgo la maglia perché so bene cosa voglia dire fare qualcosa del genere", ha spiegato il maestro a Maria De Filippi e alla collega. Poi ha continuato:

Ho preso Giovanni perché voglio essere rappresentato nella mai disciplina, sta crescendo. Lavorare con lui è un piacere. Di lui sono contento e sospendergli la maglia per una coreografia del genere sarebbe una cattiveria. Se devo dargli 6 per fargli tenere la maglia, allora glielo do.

Alessandra Celentano ha allora accusato il collega di essere incoerente: "Devi dare 3, è la regola". "Allora ti sospendo la maglia, poi tra 5 minuti te la do, come fa la Celentano con Dustin in casetta. Ce l'hai sospesa, altrimenti la maestra non è contenta", ha ribattuto Todaro rivolgendosi al ragazzo. "No tieni, sto scherzando Giovanni", ha poi detto subito dopo. A quel punto sono intervenuti anche gli altri professori, i quali credono che per correttezza sia giusto sospendere la maglia al ballerino, in quanto la valutazione della coreografia è insufficiente. Todaro non è d'accordo, ma Giovanni decide di restituirla e lascia lo studio: "È giusto, anche perché mi ha dato una insufficienza. È giusto che io vada a casa come tutti".