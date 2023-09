Ad Amici Chiara è ultima in classifica per il ballo, Emmanuel Lo: “Sarà difficile portarti avanti” Chiara Porchianello arriva ultima in classifica per la categoria ballo ad Amici e chiede chiarimenti al suo coach Emmanuel Lo, che le espone le sue perplessità. “Ti manca tutta la parte tecnica, in devo devo vedere una crescita importante”, le spiega. “Mi sono crollate tutte le certezze”, si sfoga la ballerina.

A cura di Giulia Turco

Partenza in salita per la ballerina Chiara Porchianello ad Amici 23. Dopo essere risultata ultima nella classifica stilata tra gli allievi dai professore di ballo, Chiara, romana di 19 anni, chiede di poter avere un confronto con Emmanuel Lo, il suo coach di riferimento, per capire su quali lacune lavorare e raddrizzare così il suo percorso nella scuola.

Il confronto tra Chiara ed Emmanuel Lo

Chiara chiede alla redazione di poter incontrare il suo prof in sala prove per avere un riscontro sulla classifica del ballo. “Ho visto persone ballare in maniera molto più completa rispetto a me”, ammette la ballerina. Il coreografo decide allora di esporle il suo giudizio. “Di te la parte che mi piace è la tua espressività, la tua emotività, hai un mondo che ti appartiene, ma manca tutta la parte tecnica, devi trovare un equilibrio che è fondamentale”, spiega l’insegnante. “Mi devi far vedere che questa crescita c’è, ti devi dar da fare, altrimenti qui dentro diventa difficile portarti avanti”. A Chiara il messaggio arriva in maniera diretta e, nonostante sappia che non sarà semplice, decide di far di tutto perché l’opinione di Emmanuel su di lei, in primis, si ribalti.

“Non voglio arrivare un’altra volta ultima, so che il giudizio è giusto, ma mi dà fastidio nei confronti di me stessa. È stata una bella botta, perché non sono abituata a ricevere un giudizio di questo tipo, per me è una cosa nuova, mi sento tesa”, spiega la ballerina. “Devo reagire non buttandomi giù, ma dando di più del normale”, promette. Tornata in casetta, si confronta con i compagni e si lascia andare ad uno sfogo riflettendo sul confronto appena avuto con l’insegnante. “Mi si sono smontate tutte le certezze che avevo fino ad ora. Devo reagire diversamente. Qua dentro so che posso crescere”.

Chi è Chiara Porchianello ballerina ad Amici 23

Chiara è una delle ballerine entrate a far parte della nuova classe di Amici 23. Romana, 19 anni, non è la prima volta che tenta la partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Lo scorso anno, ad esempio, è stata ad un passo dall’ottenere il banco, ma purtroppo non è riuscita a vincere la sfida contro l’allora allieva Rita. Non è un volto nuovo al mondo di Amici, non solo perché è una delle più strette amiche di Giulia Stabile, ballerina professionista del programma, ma anche perché ha partecipato a diversi programmi televisivi come il ‘Tim Summer Hits’, per la performance di Annalisa.