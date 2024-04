Ad Amici 23 Gaia in lacrime per le sue insicurezze fisiche, Maria De Filippi la aiuta ad affrontarle

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

In vista della prossima puntata del Serale di Amici3, la maestra Alessandra Celentano ha affidato un guanto di sfida a Gaia, che dovrà affrontare il suo allievo Dustin. Una prova che he messo in difficoltà la ballerina, che ancora una volta si trova a disagio con la propria fisicità. Ad aiutarla a superare i propri punti deboli ci hanno pensato Maria De Filippi e gli altri allievi.

Il guanto di sfida di Gaia contro Dustin

La prof Celentano ha deciso di mettere ancora una volta alla prova la ballerina Gaia, convinta abbia ancora delle insicurezze che le impediscono di mettere in luce il suo talento. "Non pensavo arrivassi fino a qua. Hai dimostrato tenacia e buon approccio al lavoro, peccato per le tue insicurezze ancora così evidenti". L'allieva deve mettersi alla prova con una coreografia di moderno, suo stile, in cui dovrà mostrare "controllo del suo corpo, gambe alte e molta presenza scenica'. Inoltre, dovrà esibirsi indossando un paio di culotte e con i capelli legati. "Non mi sembra una coreografia impossibile", dice Gaia, che, però, poco dopo si lascia andare alle lacrime per via di alcune insicurezze.

Maria De Filippi aiuta Gaia a superare le sue insicurezze

Vedendo Gaia in lacrime, Maria De Filippi le ha chiesto il motivo per il quale provi così tanto disagio con il suo corpo. "Non riesco a vedermi in culotte, non mi vedo bene, mi si vede troppo il sedere. Non mi piace", ha spiegato la ballerina. La conduttrice ha allora provato a farle superare queste insicurezze, chiedendo alle ballerine Sofia e Marisol cosa cambierebbero del loro corpo se avessero una bacchetta magica. Poi è stata la volta di Gaia, che prima ha spiegato cosa apprezza della sua fisicità, poi si è concentrata sui difetti. Dustin l'ha supportata, suggerendole di scrivere su uno specchio tutte le parti del suo corpo che le piacciono. "Ha un fisico bellissimo, è proprio bella, il problema è che non vuole vedersi bella", ha detto Sofia di Gaia. "Ci devi credere", l'ha infine incoraggiata Dustin.