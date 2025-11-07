Achille Lauro in ginocchio con una rosa bianca per Giorgia a X Factor: le scuse dopo lo screzio in puntata

Achille Lauro dopo la risposta antipatica data a Giorgia nella scorsa puntata, ha saputo scusarsi con un gesto romantico a inizio diretta di ieri sera. “Rubo 30 secondi per porgere un fiore alla nostra Regina” ha dichiarato prima di salire sul palco e inginocchiarsi con una rosa bianca davanti alla conduttrice.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l'antipatica risposta della scorsa puntata che ha fatto discutere in questi giorni, Achille Lauro ha aperto la diretta di X Factor 2025 porgendo le scuse a Giorgia. Lo ha fatto a modo suo, inginocchiandosi con una rosa bianca tra le mani prima di stampare un bacio sulla guancia alla conduttrice. Una settimana fa pretese di votare per ultimo, nonostante l'opposizione di Giorgia chiamata a seguire l'ordine dei giudici, e si alterò dichiarando: "Non ci impuntiamo, perché io mi impunto più di tutti". Parole che scatenarono una leggera tensione in studio, spezzata ieri dal gesto di Lauro.

Il gesto di Achille Lauro per Giorgia

Non appena iniziata la diretta di X Factor 2025 ieri sera, giovedì 6 novembre, Achille Lauro è intervenuto per porgere le scuse a Giorgia: "Mi permettete di rubare 30 secondi per porgere un fiore alla nostra Regina?" ha dichiarato il cantante, reo di aver risposto in maniera piccata alla conduttrice nella scorsa puntata. L'artista è salito sul palco e si è inginocchiato porgendo una rosa bianca, simbolo di amore platonico ed incondizionato ma anche di purezza, alla collega che sorridente ha apprezzato il gesto. Giorgia ha così spiegato l'affetto che li lega: "Ci si vuole bene".

Perché Achille Lauro si era stizzito con Giorgia

Il cantante nella scorsa puntata, durante la fase finale che decreta l'eliminato della serata, aveva risposto male a Giorgia che lo aveva invitato a votare. Achille Lauro si era rifiutato, attendendo che fosse Paola Iezzi a prendere parola prima di lui per dire la sua. "Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile. Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti", disse con tono stizzito, creando tensione in studio. Le sue parole hanno scatenato una piccola polemica negli ultimi giorni, spenta ieri sera dal romantico gesto.