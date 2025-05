video suggerito

Achille Lauro a Domenica In sulla madre Cristina: “Lei è il mio punto di riferimento sano. Mi fa commuovere” Achille Lauro ospite di Domenica In oggi ha parlato della madre, Cristina, alla quale ha dedicato un brano. A Mara Venier ha raccontato: “È dolcissima, il mio punto di riferimento sano”. Ha ammesso che la realizzazione del videoclip lo ha fatto commuovere e ancora oggi, quando lo guarda, continua a emozionarlo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

276 CONDIVISIONI condividi chiudi

Achille Lauro ospite di Mara Venier oggi, domenica 11 maggio, ha presentato la sua nuova canzone, Cristina, dedicata alla sua mamma. A Domenica In ha ammesso di essersi commosso e di emozionarsi ancora quando guarda il videoclip del brano. "Ho avuto un punto di riferimento sano" ha dichiarato il cantante nel corso della lunga intervista.

Le parole di Achille Lauro

Dopo aver visto un filmato che riassume la sua carriera, Achille Lauro ha dichiarato: "Ci sono stati anni difficili, con il Covid in mezzo. In questo momento cerco di lasciare qualcosa di grande, ci sto provando". Il suo nuovo album è composto "da dediche" ha raccontato il cantante che oggi, in occasione della Festa della Mamma, ha lanciato la canzone che ha dedicato alla madre, Cristina. "È stato bello vedere com'è stata recepita la canzone, ho visto le persone coinvolte. È stato commovente, con la mia squadra ci siamo fatti mandare video dalle persone con le loro mamme. È uscita una cosa commovente", le parole.

Dopo aver visto il videoclip, Achille Lauro ha aggiunto: "La musica è qualcuno che forma uno stato d'animo forte, e diventa di tutti. Le persone non si ricorderanno dei cantanti, ma alcune canzoni restano in noi. Questo video mi fa commuovere". Parlando della mamma, ha spiegato: "Mia mamma è dolcissima, è l'incarnazione del bene. Ho avuto un punto di riferimento sano".

"Oggi ho trovato la mia serenità"

Achille Lauro sta vivendo un periodo felice della sua vita. "Oggi mi sento un uomo, sento di aver trovato la mia serenità. Il grande legame col pubblico che ho costruito in quest'ultimo anno è dato dalla serenità che ho trovato. A volte le persone mi dicono "mi hai salvato" e io dico "posso dire lo stesso" ha dichiarato a Mara Venier e al pubblico di Rai 1 prima di rivelare che spesso va a pranzo a casa di Antonello Venditti. "Oggi vivo a Milano ma mi divido. Questo disco l'ho scritto fuori dall'Italia, negli Stati Uniti. Da lì mi sono reso conto di dov'ero arrivato, grazie a chi", le parole.