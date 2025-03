video suggerito

Accordo sulle nomine dei Tg Rai: Petrecca sfiduciato dai giornalisti di Rai News spostato a Rai Sport Raggiunto l'accordo da parte della maggioranza per le nuove nomine ai Tg Rai, in vista del prossimo consiglio di amministrazione previsto per il 20 marzo. Paolo Petrecca di Rai News, dopo la sfiducia di inizio marzo, passa a Rai Sport.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la riunione saltata del Consiglio di amministrazione Rai dello scorso 5 marzo, in cui non si era giunti ad un accordo sulle nomine interne all'azienda per la direzione dei Tg, stando a quanto riportato dall'Ansa, la maggioranza avrebbe trovato una quadra e sono stati diffusi i nomi dei prossimi direttori delle testate Rai.

Le nuove nomine dei Tg Rai

Si attende, per la conferma definitiva, il prossimo Cda in programma per il 20 marzo, dopo il quale saranno approvate le nomine individuate dalla maggioranza. Alla guida di Rainews 24 al posto di Paolo Petrecca, che durante il suo mandato è stato più volte contestato per il suo modus operandi dai giornalisti della testata, arriva Federico Zurzolo, in quota Forza Italia. Petrecca, invece, approderà alla direzione di Rai Sport, al posto di Massimiliano Mascolo. Dopodiché, alla guida del Giornale Radio ci sarà Nicola Rao, sostenuto da Fratelli d'Italia, che prenderà la posizione di Francesco Pionati, da luglio in pensione. Durante il prossimo consiglio di amministrazione, saranno confermati anche Roberto Pacchetti alla direzione della Tgr, sostenuto dalla Lega, mentre al Tg3 ci sarà Pierluca Terzulli, che invece gravita in area Dem. L'attuale vicedirettrice del Tg1, Maria Rita Grieco, andrà al timone di Rai Italia, occupando la poltrona di Fabrizio Ferragni. Per concludere, l'attuale direttore di Rai Teche, Andrea Sassano, stando a quanto riportato dall'Ansa, dovrebbe collocarsi al posto di Flavio Mucciante alla Radiofonia.

Il possibile quadro politico in Rai dopo le nomine

Se questi nomi dovessero essere confermati, Fratelli d'Italia, oltre a mantenere ben saldo il posizionamento al Tg1 avrebbe più spazio anche nel Gr Radio, mentre Forza Italia porta sotto la sua ala un'altra testata oltre al Tg2 e la Lega, infine, si assesterebbe sui Tg regionali. Il tavolo di confronto, però, è ancora aperto e le carte potrebbero nuovamente cambiare. Nel frattempo, ancora in forse la conferma della presidenza di Simona Agnes al Cda, dal momento che il confronto con l'opposizione è ancora ad un punto fermo, sebbene sia stato denunciato questo stato di cose, insieme al blocco della commissione di Vigilanza, ormai presidiata dalla maggioranza.