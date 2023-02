A C’è posta per te Mario è disperato per Martina: “Se chiude la busta, non voglio più stare male” A C’è Posta per Te Mario cerca di riconquistare Martina dopo varie separazioni: “Voglio sposarti e avere un figlio con te”. Ma lei non ci sta più dopo tanta sofferenza: ““Il mio sentimento non è più lo stesso”.

A cura di Andrea Parrella

La seconda storia della puntata di C'è Posta per Te del 18 febbraio è quella di Mario e Martina, la storia di un amore interrotto. Dopo 4 anni di convivenza con Martina, lui decide di lasciarla pochi mesi prima della registrazione del programma. Non si fa sentire, si diverte in discoteca e nel frattempo Martina scopre alcuni messaggi di Mario con altre ragazze.

La vita sentimentale di Mario è tutt'altro che lineare, dato che ha alle spalle un matrimonio con un’altra donna, un divorzio e un figlio del quale è molto innamorato. Nonostante tutto Martina, sin dall'inizio della loro relazione, lo accoglie come se fosse suo figlio, fino a quando anche lei non inizia ad avere il desiderio di avere un figlio tutto suo. Sente la mancanza di attenzioni, cosa determinata anche dal lavoro di Mario che risulta molto pesante e così i due vanno in crisi, tanto che Mario la lascia e Martina decide di andare via da casa. Per tre mesi non si sentono e lui cerca di dimenticarla uscendo con gli amici e sfogandosi nella ricerca di altri rapporti, fino a quando Martina non lo cerca di nuovo e iniziano a vedersi nuovamente, senza che la cosa venga ufficializzata. Una cosa che ha evidentemente complicato i loro rapporti ancora di più, tanto che Mario ha chiamato il programma per chiederle di sposarlo: “Se sono qui oggi è perché voglio dirti che sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Voglio sposarti e avere un figlio da te”, spiega Mario.

Martina però è scettica: “Sono delusa dai suoi comportamenti, ho sofferto di crisi d’ansia, tachicardia. Non andavo più a lavoro. Mi sono spaventata e ho spaventato la mia famiglia. Ad oggi non credo più in un futuro insieme, all’idea di una famiglia. Non credo che sia davvero pronto come dice”. Lei teme che Mario possa andarsene di nuovo, alla prossima crisi. “Ho letto le chat delle ragazze con cui ti scrivevi, anche mentre stavamo insieme”, racconta Martina. “Mi hanno inviato una foto di lui con in braccio due ragazze”, ammette. “Tu mi hai detto ‘Mi togli la serenità’, certe frasi ti rimangono addosso”.

Il tentativo di convincere Martina da parte di Mario non va a buon fine, al punto che lei chiude la busta: “Il mio sentimento non è più lo stesso”. Mario è deluso e affranto. “Se lei chiude la busta, io non voglio più stare male. Voglio ricominciare e voglio che ricominci anche lei”.