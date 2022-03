William e Kate: “Siamo dalla parte di Zelensky e del popolo ucraino” Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno espresso una posizione nei confronti di quanto sta avvenendo da un mese in Ucraina.

Il principe William e sua moglie Kate Middleton sono stati chiamati a esprimere una posizione nei confronti di quanto sta avvenendo ormai da quasi un mese in Ucraina. A margine di una conferenza in Belize, dove la coppia si trova per impegni istituzionali, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno preso le distanze da Vladimir Putin e hanno apertamente appoggiato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky: "Siamo dalla sua parte, con lui e con il popolo ucraino", hanno detto.

Che cosa hanno detto William e Kate sulla guerra

Il principe William e Kate Middleton sono nel cuore dei Caraibi per festeggiare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, le sette decadi alla guida del Regno che la monarca celebrerà a giugno. Parlando del Belize, i reali hanno detto: "Ci complimentiamo perché il Belize si è unito a tanti altri nel condannare l'invasione e nel difendere i principi del diritto internazionale, della pace e della sicurezza". Poi nello specifico sul conflitto:

Oggi i nostri pensieri sono rivolti a coloro che stanno lottando in Ucraina e siamo con loro in solidarietà. Nell'ottobre 2020 abbiamo avuto il privilegio di incontrare il presidente Zelensky e la sua first lady, abbiamo avuto l'idea chiara di un futuro di ottimismo e speranza. Oggi siamo con il presidente e con tutto il popolo ucraino che stanno combattendo coraggiosamente per quel futuro.

La guerra continua

L'invasione russa in Ucraina, portata avanti dal presidente russo Vladimir Putin, non si ferma nonostante le sanzioni economiche siano ancora più severe contro la Russia. Le condanne da tutto il mondo occidentale non sono bastate e le forze della NATO sono in queste ore ammassate nei territori appena fuori l'Ucraina. Nella giornata di oggi, Zelensky ha parlato alle Camere italiane: "Fermare una sola persona per salvare l'umanità".