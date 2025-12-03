Vita da Carlo 4, il cuore rosso per Alvaro Vitali nei titoli: l’omaggio affettuoso di Carlo Verdone

C'è un momento in Vita da Carlo 4 che vale un pezzetto di stagione. Non si tratta di una battuta, ma più che altro è legato a una scena tributo. Se n'era parlato, d'altronde, della scena con Alvaro Vitali. L'attore tragicamente scomparso quest'estate compare come guest nella quarta e ultima stagione della serie tv di Carlo Verdone e l'omaggio del regista è affettuoso e gentile. Senza retorica. Nei titoli, accanto al nome dell'attore di Pierino, compare un cuore rosso.

Il gesto che dice tutto

Carlo Verdone non è tipo da grandi dichiarazioni pubbliche, da sentimentalismi televisivi. Ma ricordiamo benissimo la sua presenza ai funerali dell'attore. Fu uno dei pochi presenti, forse l'unico, accompagnato dall'amico Fulvio Abbate. Alvaro Vitali ha rappresentato un pezzo di storia della commedia italiana, quello spicchio di cinema più popolare che non aveva bisogno di intellettualismi per funzionare. L'eterno ragazzino dei film di Pierino viene immortalato proprio in questa serie come personaggio di un sogno che vede proprio il regista come protagonista.

L'eleganza della semplicità di Carlo Verdone

Verdone avrebbe potuto costruirci intorno una scena commemorativa, un momento costruito ad arte per strappare l'applauso facile. Invece sceglie la via dell'understatement: un cuore rosso nei credits. E proprio questa scelta rivela la natura autentica del gesto. Non è omaggio per dovere o per costruire un momento televisivo, è affetto vero tradotto nel linguaggio minimale dei titoli del progetto.

"Mi ha dato il suo volto, la sua amicizia, tanta professionalità anche se era in condizioni fisiche molto precarie. Devo dirgli grazie perché mi ha abbellito il racconto, gli ha dato un significato", disse Verdone di Alvaro Vitali ai suoi funerali, parlando proprio di Vita da Carlo 4.