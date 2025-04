video suggerito

Vale Bise e Sara Di Sturco si sono lasciati, l'annuncio sui social: "I nostri figli saranno ancora la priorità" La storia tra Valentino Bisegna, in arte Vale Bise, e Sara Di Sturco, è finita. Ad annunciarlo sui social lo youtuber e sua moglie con un post identico condiviso nelle storie Instagram dei loro rispettivi profili: "Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse nella nostra vita di coppia".

A cura di Sara Leombruno

È finita la storia tra Valentino Bisegna, in arte Vale Bise, e Sara Di Sturco, conosciuti sul web come la "Space Family". Ad annunciarlo sui social lo youtuber e sua moglie con un post identico condiviso nelle storie Instagram dei loro rispettivi profili: "Dopo una lunga e profonda riflessione, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse nella nostra vita di coppia. I nostri figli continueranno ad essere la nostra priorità assoluta".

Le parole sui social sulla fine della storia

Conosciuti sul web come "The Space Family", Valentino Bisegna e Sara Di Sturco hanno spesso reso i fan partecipi del loro amore, dal fidanzamento, fino all'arrivo dei figli. Motivo per cui hanno deciso di comunicare pubblicamente la loro rottura, dopo un lungo periodo in cui si erano già rincorse le voci di una crisi per alcuni presunti tradimenti da parte di lui, mai confermati dai diretti interessati. "I nostri figli continueranno ad essere la nostra priorità assoluta così come il loro benessere e la loro serenità. Avranno sempre il nostro totale supporto per poter crescere circondati dall'amore e dal sostegno di entrambi", le parole su Instagram.

Infine, un ringraziamento a chi li ha sempre supportati come coppia: "Siamo profondamente grati per l'affetto e il sostegno che ci avete dimostrato in questi anni. In un momento così delicato, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy e quella dei nostri figli, evitando speculazioni e commenti che possano ferire o distorcere la realtà. Scegliamo di condividere questa notizia con tutti voi che ci avete sempre seguito con affetto, ma vi chiediamo di accogliere questo momento con la discrezione e la sensibilità che merita".

Le nozze di Valentino Bisegna e Sara Di Sturco meno di un anno fa

I due erano convolati a nozze a luglio del 2024, attraverso una cerimonia romantica a Villa Repui, in provincia di Varese. Dopo essersi scambiati le promesse, a portare le fedi erano stati prorpio i due figli Kevin e Martino, a bordo di una macchina giocattolo elettrica. Tra gli invitati anche l'influencer Gabriele Vagnato e Matteo Diamante. "Siamo ufficialmente marito e moglie", avevano scritto sui social in quell'occasione.