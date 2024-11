Allo spettacolo di Teo Mammucari, un uomo si addormenta con la lattina in mano: la reazione del comico

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

In tanti anni di carriera, Teo Mammucari ne avrà viste di tutti i colori ma probabilmente non si aspettava che uno spettatore si addormentasse durante un suo spettacolo. In queste ore, il comico ha condiviso su Instagram un video che immortala cosa è accaduto durante una delle date più recenti.

Spettatore si addormenta durante lo spettacolo, Mammucari se ne accorge

Un uomo si è addormentato durante uno spettacolo di Teo Mammucari. Non è dato sapere il motivo. Tra coloro che hanno visto il video pubblicato sui social di Teo Mammucari, c'è chi ha ipotizzato problemi di salute, chi è convinto che non abbia trovato lo show particolarmente divertente e chi sostiene che quella pennichella possa essere semplicemente frutto di una giornata faticosa. Teo Mammucari, tuttavia, si è accorto di quell'uomo che dormiva e inizialmente è apparso incredulo: "No, non ci credo che si è addormentato con la lattina in mano così". Quindi è passato all'azione.

La reazione di Teo Mammucari che sveglia lo spettatore addormentato

Teo Mammucari, allora, ha pensato di scendere in platea e svegliare personalmente lo spettatore. Si è quasi sdraiato sulle persone sedute accanto all'uomo e gli ha toccato un braccio per svegliarlo: "Ma che ca**o fai? Dormi?". L'uomo gli ha sorriso divertito: "Eh va beh", ha commentato. Il comico lo ha incalzato, dicendogli che poteva tranquillamente andare via: "Se ti sei rotto i co*** vai a casa". Si è offerto, quindi, di trovare qualcuno disposto a riportarlo a casa in sicurezza: "Ragazzi abbiamo una macchina? Ti faccio accompagnare io". E ha concluso con un'osservazione: "A casa non ce l'hai un divano?". Poi, ha anticipato che avrebbe pubblicato il video. Insomma, alla fine tutto si è risolto con un tono bonario.