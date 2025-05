video suggerito

TrigNO di Amici invita Luca Jurman al suo concerto, la replica: "Studia, magari verrà alla luce il tuo talento" Dopo le critiche a TrigNO in un video su Tik Tok, Luca Jurman ha ricevuto un invito dall'ex allievo di Amici che gli ha proposto di partecipare a un suo concerto. L'ex insegnante del talent show ha risposto a tono: "Quando svilupperai il tuo talento accetterò. Studia, magari verrà alla luce".

A cura di Gaia Martino

Luca Jurman in un video presente sul suo profilo Tik Tok commenta le esibizioni e le doti canore degli allievi arrivati in finale ad Amici 25. L'ex insegnante di canto che ha lasciato il talent show di Maria De Filippi nel 2011, in particolare, ha accusato TrigNO di non saper cantare e tra i commenti al post è spuntato quello del diretto interessato, arrivato in finalissima contro Daniele, ballerino che ha vinto l'edizione. Pietro Bagnadentro, nome all'anagrafe di TrigNO, ha invitato Jurman a un suo concerto: la risposta dell'ex insegnante, però, è stata inaspettata.

Il commento di TrigNO alle offese di Luca Jurman

Luca Jurman nel video condiviso su Tik Tok accusa TrigNO di non saper cantare. "Questo (si riferisce a Trigno, ndr) è quello che voi avete votato e avete considerato un talento musicale di canto. È una roba imbarazzante. Era meglio che votavano i giudici almeno questo risultato non ci sarebbe stato? È la giuria che lo ha mandato in finale". Il video in questione non è sfuggito al diretto interessato che tra i commenti ha scritto: "Ti invito a un mio concerto".

La risposta di Luca Jurman: "Ti auguro di studiare"

La risposta di Luca Jurman al commento è stata inaspettata. L'ex insegnante di canto ad Amici ha ringraziato il cantante, ma "Mi sono trovato ad ascoltare e valutare tutto l'anno molte esibizioni tue e di altri ragazzi senza purtroppo un'evidente capacità canora sia tecnica che realmente interpretativa". Il commento del vocal coach continua così: "Avrei preferito sinceramente trovare un tuo messaggio anche sarcastico tipo "studierò e appena sarò in grado sarò lieto di invitarti ad un concerto, augurandomi che tu venga", ma invece no, mi scrivi che mi inviti ad un tuo concerto, e dimmi, per fare cosa? Visto l’invito ti chiedo, per ascoltarti senza post produzione? Spero tu decida di studiare invece di fare prematuramente concerti, come purtroppo questo sistema malato vi ha portato a credere di potere davvero sostenere". Poi conclude:

Quando e se sarai pronto per tenere dei concerti e non degli show post Talent, magari sviluppando davvero un talento musicale ancora non evidenziato, allora accetterò con piacere un tuo futuro invito. Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro di studiare e se credi nel tuo talento, di svilupparlo. Chissà. Magari un giorno verrà alla luce. Buona fortuna.