video suggerito

Tori Spelling sul divorzio da Dean McDermott: “Era tossicodipendente, sfogava il suo periodo buio su di me” Tori Spelling nel suo podcast Misspelling ha ricordato la crisi con l’ex marito Dean McDermott che ha preceduto il divorzio. Fu la figlia, allora 13enne, a consigliarle di allontanarsi dal suo papà: “Per i bambini era peggio vederci insieme” ha raccontato l’attrice. Poi sull’attore: “Era tossicodipendente, viveva un periodo difficile”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tori Spelling nel podcast Misspelling ha raccontato che ai tempi della sua separazione da Dean McDermott, fu la figlia a consigliarle di prendersi una pausa dall'oggi ex marito, nonché suo padre. La celebre attrice, nota per il suo ruolo nella serie tv di successo Beverly Hills 90210, e l'attore ufficializzarono il divorzio nel giugno 2023: "Continueremo a stare vicini come genitori" scrisse lui nel lungo messaggio condiviso sui social. Tori Spelling soltanto oggi ha raccontato alcuni retroscena della crisi che ha preceduto la decisione di separarsi definitivamente: "Era un tossicodipendente, attraversava un periodo difficile e si sfogava su di me".

Le parole di Tori Spelling

L'attrice ha raccontato che, durante la crisi con l'ex marito Dean McDermott, la figlia allora 13enne si avvicinò a lei per consigliarle di allontanarsi dal suo papà. "All'epoca Hattie mi chiese "Hai mai pensato cosa significherebbe stare con qualcun altro e non con papà, ed essere trattata bene?" ha raccontato Tori Spelling nel podcast Misspelling, riporta PageSix. "Si arrivò al punto che, per i bambini, era peggio vederci insieme. Non potevamo più nascondere quello che succedeva, i litigi. Era un tossicodipendente e stava attraversando un periodo difficile, e gran parte del tempo si sfogava su di me. Non mi piaceva chi ero" – ha continuato il celebre volto di Beverly Hills 80210 – "Cercavo di crescere esseri umani forti, ma accettavo i "mi dispiace".

Lo sfogo in lacrime: "Sono single, non voglio morire da sola"

Tori Spelling oggi non è del tutto contenta. Recentemente, sempre durante il suo podcast Misspelling, mentre parlava del suo rapporto con gli uomini scoppiò in lacrime lamentando di essere ancora single, con cinque figli. "Ho 51 anni e sono single con cinque figli. Non so nemmeno dove mi vedo in futuro, non voglio morire da sola", le parole.