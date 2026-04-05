Tori Spelling coinvolta in un incidente con sette minori: “È ferita, ma nessuno è in gravi condizioni”

Tori Spelling è stata coinvolta in un incidente stradale lo scorso giovedì, mentre era alla guida della sua auto insieme a quattro dei suoi figli e tre amici. L’attrice ha riportato qualche ferita, ma nessuno dei presenti è in gravi condizioni.

Tori Spelling, la Donna dell'iconica serie Beverly Hills 90210, si è trovata al centro di un incidente stradale in California, a Temecula, mentre era a bordo della sua auto nella quale vi erano quattro dei suoi figli e tre dei loro amici. Dopo l'impatto l'attrice è stata portata immediatamente in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto riportato dalla stampa estera, la macchina guidata da Spelling è stata travolta da un'altra automobile che, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava a velocità elevata. Secondo l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Riverside, l'impatto si è verificato intorno alle 17:45 di giovedì 2 aprile. Una volta giunti sul posto, gli agenti della polizia hanno trovato due macchine che riportavano danni particolarmente evidenti. Nella ricostruzione dell'accaduto è chiaro che l'attrice abbia avuto una prontezza tale da evitare che i danni fossero più gravi sia per lei che per i bambini che erano a bordo della macchina. Dopo l'impatto, però, tutti coloro che si trovavano nelle auto sono stati portati in ospedale, a bordo di tre ambulanze diverse. Una volta giunti in ospedale, sono stati riscontrati vari infortuni, frequenti in uno scontro stradale di questo tipo: tagli, contusioni, commozioni cerebrali, ma nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Il precedente del 2011

Dopo l'incidente è stata aperta un'indagine, attualmente in corso: al momento, quindi, non c'è stato alcun fermo. Non è stato reso noto quali dei cinque figli di Tori Spelling fosse con lei in macchina. Non è la prima volta, però, che l'attrice viene coinvolta in un incidente stradale piuttosto pericoloso. Nel 2011, infatti, quando era in attesa del suo terzo figlio, ebbe un incidente a seguito di quello che lei stessa raccontò come un inseguimento da parte di un paparazzo. Mentre accompagnava i primi due figli a scuola, a bordo della sua auto, quando si accorse di essere seguita, perso il controllo della vettura schiantandosi contro un muro, ma né lei, né i bambini riportarono ferite.