spettacolo
Video thumbnail

Teresa Mannino irride Meloni su Flotilla: “Irresponsabili, pizza e maccheroni per tutti e una pastarella no?”

Teresa Mannino ironizza sulle parole pronunciate in questi giorni da Giorgia Meloni in merito alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. La comica pronuncia un discorso paradossale citando le famose “pastarelle” menzionate dalla premier a Domenica In e definendo irresponsabili coloro che si sono imbarcati.
Willie Peyote a Roma al Rumore Festival, un incontro imperdibile per chi crede nel potere della musica. Prenota il tuo posto!
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

Teresa Mannino è una di quelle comiche che è sempre stata in grado di usare l'ironia in maniera intelligente e ficcante, ma con estrema semplicità. Il video che ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram ne è la piena dimostrazione. La comica siciliana contesta le parole Giorgia Meloni sulla Global Sumud Flotilla e con un monologo paradossale, sottolinea l'inadeguatezza del discorso pronunciato dalla Presidente del Consiglio, menzionando anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Mannino si scusa dicendo di essere impresentabile, ma poi inizia il suo monologo sulla missione umanitaria portata avanti dagli attivisti che si sono imbarcati sulle navi della Global Sumud Flotilla e intenti a portare gli aiuti necessari ai palestinesi assediati da Israele. La premier, interrogata sulla faccenda, dopo la notizia dell'attacco che ha danneggiato alcune imbarcazioni, ha definito coloro che si sono imbarcati degli "irresponsabili" ed è proprio da questa considerazione che parte Teresa Mannino, citando anche un altro momento clou della scorsa settimana, quando la premier è apparsa in collegamento a Domenica In:

Voi siete degli irresponsabili, presuntuosi, egocentrici marinaretti con un nome impronunciabile, com'è che vi chiamate? Global qualche cosa. Vi siete fissati che dovevate portare voi gli aiuti umanitari a Gaza, quando sarebbe bastato fare una telefonata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, se non hai il numero te lo procuri, vi siete procurati la barca, che immediatamente sarebbe saltata sul suo acqua scooter presidenziale, a motore, veloce che qua non c'è tempo da perdere, che insieme a Tajani, perché Tajani è maschio ha il senso dell'orientamento, lo vedi dallo sguardo che lui è orientato, lo sa dove deve andare e in poche ore gli aiuti umanitari sarebbero arrivata a Gaza. Pizza e maccheroni per tutti e una pastarella non gliela vuoi portare?

La comica continua, arrivando forse al punto più surreale del suo monologo con cui sapientemente ironizza sulle considerazioni provenienti dagli esponenti del Governo e conclude dicendo:

Leggi anche
Tajani contro Enzo Iacchetti: "È un bugiardo, non può accusare il Governo su Gaza. Fa il comico, non sa niente"

Perché non l'hanno fatto prima? Perché l'acqua scooter era dal meccanico, era in assistenza, Tajani aveva pure i reumatismi, tanto che è uscita pure un app che i nostri amici palestinesi possono anche scaricare, l'app Meloniperù, basta scrivere l'indirizzo e il citofono, è importante specificare il citofono, non ce l'hanno il citofono, non hanno neanche il palazzo. E allora se non avete l'indirizzo, mettete quello di un nostro amico, l'unico di cui ci possiamo fidare: il Cardinale Pizzaballa.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Maria Antonietta e il segreto dopo il GF1: "Io e Sergio Volpini ci siamo amati, fuori avemmo una storia"
Grande Fratello - L'inizio: il documentario sulla prima edizione è su Mediaset Infinity
Quando Leonardo DiCaprio chiese: "Ma chi è questo Pietro Taricone?"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views