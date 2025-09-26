Teresa Mannino irride Meloni su Flotilla: “Irresponsabili, pizza e maccheroni per tutti e una pastarella no?”

Teresa Mannino è una di quelle comiche che è sempre stata in grado di usare l'ironia in maniera intelligente e ficcante, ma con estrema semplicità. Il video che ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram ne è la piena dimostrazione. La comica siciliana contesta le parole Giorgia Meloni sulla Global Sumud Flotilla e con un monologo paradossale, sottolinea l'inadeguatezza del discorso pronunciato dalla Presidente del Consiglio, menzionando anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Mannino si scusa dicendo di essere impresentabile, ma poi inizia il suo monologo sulla missione umanitaria portata avanti dagli attivisti che si sono imbarcati sulle navi della Global Sumud Flotilla e intenti a portare gli aiuti necessari ai palestinesi assediati da Israele. La premier, interrogata sulla faccenda, dopo la notizia dell'attacco che ha danneggiato alcune imbarcazioni, ha definito coloro che si sono imbarcati degli "irresponsabili" ed è proprio da questa considerazione che parte Teresa Mannino, citando anche un altro momento clou della scorsa settimana, quando la premier è apparsa in collegamento a Domenica In:

Voi siete degli irresponsabili, presuntuosi, egocentrici marinaretti con un nome impronunciabile, com'è che vi chiamate? Global qualche cosa. Vi siete fissati che dovevate portare voi gli aiuti umanitari a Gaza, quando sarebbe bastato fare una telefonata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, se non hai il numero te lo procuri, vi siete procurati la barca, che immediatamente sarebbe saltata sul suo acqua scooter presidenziale, a motore, veloce che qua non c'è tempo da perdere, che insieme a Tajani, perché Tajani è maschio ha il senso dell'orientamento, lo vedi dallo sguardo che lui è orientato, lo sa dove deve andare e in poche ore gli aiuti umanitari sarebbero arrivata a Gaza. Pizza e maccheroni per tutti e una pastarella non gliela vuoi portare?

La comica continua, arrivando forse al punto più surreale del suo monologo con cui sapientemente ironizza sulle considerazioni provenienti dagli esponenti del Governo e conclude dicendo: