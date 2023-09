Silvia Toffanin e gli auguri alla figlia Sofia in diretta a Verissimo: “Cucciola ti amo tantissimo” A Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin ha rivolto una tenera dedica alla figlia Sofia Valentina che ha compiuto otto anni.

Nel corso della puntata di Verissimo trasmessa domenica 10 settembre, la conduttrice Silvia Toffanin si è ritagliata qualche secondo in chiusura per rivolgere una tenerissima dedica alla figlia Sofia Valentina, nata dalla relazione con Pier Silvio Berlusconi.

Mentre la seconda puntata della nuova edizione di Verissimo stava ormai volgendo al termine, la conduttrice Silvia Toffanin ha preso la parola per rivolgere una dedica alla sua bambina. Ricordiamo che la quarantatreenne ha due figli, entrambi nati dalla relazione con il suo compagno Pier Silvio Berlusconi: Lorenzo Mattia che è nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Dunque, la sua secondogenita oggi ha compiuto otto anni. In diretta, gli auguri della madre:

Ci tenevo a fare gli auguri alla mia Sofia, che oggi compie otto anni. Auguri cucciola, ti amo tantissimo.

Silvia Toffanin e la storia d'amore con Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme dal lontano 2002. Tuttavia, non hanno mai avvertito l'esigenza di convolare a nozze. Dal loro amore sono nati due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. È molto raro che la coppia si sbilanci sul privato, ma in un'intervista rilasciata a Grazia nel 2019, la conduttrice di Verissimo raccontò come avvennero le presentazioni in famiglia: "A mio padre l’ho presentato un anno dopo. La prima cosa che ha detto a Pier Silvio? Io comunque sono dell’Inter". Quanto ai suoi figli, invece, aveva confidato: