Sean Penn in Ucraina per un documentario sulla guerra, l’incontro con il presidente Zelensky L’attore e regista si trova in Ucraina per la realizzazione di un documentario sul conflitto russo-ucraino. Sean Penn ha avuto anche la possibilità di incontrare il presidente ucraino, rimasto a Kiev nonostante gli scontri.

A cura di Andrea Parrella

I riflettori del mondo sono puntati in queste ore sull'Ucraina, dove l'invasione russa (qui tutti gli aggiornamenti) continua a generare enorme apprensione. Centinaia i giornalisti che da tutto il mondo si sono recati nei centri nevralgici del conflitto per raccontare quello che sta succedendo. Tra questi anche Sean Penn, l'attore americano che si trova da una settimana in Ucraina per la realizzazione di un documentario dedicato proprio al conflitto tra Russia e Ucraina.

L'attore premio Oscar, che in passato si è già distinto per lavori d'impegno civile come "Citizen Penn“, imperniato sui suoi sforzi in risposta al terremoto di Haiti nel 2010, si trova in pieno campo di battaglia come molti reporter e in questi giorni ha avuto modo di raccontare il conflitto incontrando rappresentanti delle truppe, con la possibilità di un'udienza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, volto di questa guerra come simbolo di una nazione che resiste. “Sean Penn dimostra il coraggio che manca a molti altri, in particolare ai politici occidentali”, ha scritto l’ufficio del presidente su Facebook, proseguendo così: “Il regista è venuto appositamente a Kiev per registrare tutti gli eventi che stanno accadendo attualmente in Ucraina e per dire al mondo la verità sull’invasione russa del nostro Paese. Più persone così ci saranno, prima potremo fermare questa atroce guerra”.

Quello tra Penn e Zelensky è un incontro dalla doppia chiave di lettura, se si considera il passato in campo artistico dell'attuale presidente ucraino. Prima della sua carriera politica Zelensky è stato sceneggiatore e attore, trovando nel 2015 un ruolo che è difficile non legare a quello che è accaduto poi: nella serie televisiva Sluha Narodu (letteralmente, Servitore del popolo), interpretava il ruolo di un presidente ucraino onesto e con il senso dello Stato.