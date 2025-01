video suggerito

Saro Mattia Taranto dopo il confronto con Lorenzo al GF: “Ho dato voce a una realtà che viene ignorata” Dopo il confronto con Lorenzo Spolverato nella puntata di ieri sera al Grande Fratello, Saro Mattia Taranto, il “guru della moda”, ha condiviso su Instagram un lungo sfogo. “Chi è forte della propria verità non si lascia mai abbattere”, le parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Saro Mattia Taranto è il "guru della moda" che ieri ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello per un confronto con Lorenzo Spolverato. Dopo aver raccontato di essersi scambiato un bacio appassionato con lui, si è reso protagonista del faccia a faccia in diretta televisiva su Canale5. Il concorrente del reality ha smentito il flirt, ma Saro Mattia Taranto è sicuro della sua verità. All'indomani del confronto ha aggiornato il suo profilo Instagram con un lungo sfogo.

Le parole di Saro Mattia Taranto

"Vorrei dedicare un momento per ringraziare con tutto il cuore tutte le persone che mi hanno supportato e che hanno creduto in me, nella mia verità. A volte, il coraggio di raccontare ciò che molti di noi vivono quotidianamente può sembrare una sfida, ma la forza di chi sa cosa significa essere se stessi è impagabile". Così comincia il lungo sfogo di Saro Mattia Taranto, il "guru della moda", scritto su Instagram, in un post, dopo il confronto con Lorenzo Spolverato. Ha così continuato: "Quello che ho cercato di fare è dare voce a una realtà che, purtroppo, troppo spesso viene ignorata o fraintesa, e vi posso assicurare che sono in tanti a viverla. È difficile da capire per chi non lo vive, ma chi ha un cuore e una mente aperta sa bene cosa voglio dire". Lo sfogo è proseguito così: "Mi rendo conto che in questo percorso si è creato tanto odio e disinformazione probabilmente anche frustrazione. Ogni critica, ogni parola dura, sono solo il segno di chi non è in grado di comprendere o di accettare ciò che è diverso. Eppure, queste parole non fanno che rafforzarci, perché chi è forte della propria verità non si lascia mai abbattere". Infine, ha concluso invitando i suoi followers a "non temere mai di essere chi siete davvero": "Non abbiate paura di mostrare il vostro vero io, di esprimere ciò che sentite, anche quando il mondo sembra non essere pronto ad ascoltare. La vera felicità sta nella libertà di essere se stessi, senza censure, senza paure, senza compromessi. E chi vive in questa libertà è invincibile".