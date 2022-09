Roger Federer alla moglie Mirka dopo l’ultima partita: “Potevi fermarmi anni fa, sei fantastica” Roger Federer ha voluto congedarsi con una serie di ringraziamenti, tra i quali quelli a sua moglie Mirka, alla quale va tutta la sua riconoscenza per il supporto dato in tutta la carriera. “Avresti potuto fermarmi, anni fa, ma non l’hai fatto e mi hai permesso di continuare a giocare. Sei fantastica, grazie”.

L'ultima partita di Roger Federer della sua carriera in ATP si è conclusa con una sconfitta, poiché lui e Rafael Nadal hanno perso contro Frances Tiafoe e Jack Sock nel loro incontro di doppio alla Laver Cup 2022 . Dopo aver conquistato il primo set, il duo svizzero-spagnolo ha perso il secondo in un tie-break prima di perdere definitivamente la gara. Il 20 volte campione del Grande Slam ha detto addio al tennis dopo aver trascorso gli ultimi 24 anni al servizio di questo sport.

Un'intensa cerimonia d'addio organizzata per l'ex numero 1 del mondo all'arena O2 di Londra, cerimonia che ha messo a dura prova i presenti e milioni di persone attaccate alla tv in mondovisione. Un crollo fisico ed emotivo che ha travolto anche il 41enne Federer che, dopo essersi trattenuto a lungo, è scoppiato in lacrime quando si è reso conto che non avrebbe giocato mai più una partita sul campo. La stessa consapevolezza, mista a commozione, che ha colpito anche il resto dei suoi compagni di squadra.

Roger Federer ha voluto congedarsi con una serie di ringraziamenti, tra i quali quelli a sua moglie Mirka, alla quale è andata la sua riconoscenza per il supporto dato in tutta la carriera. "Avresti potuto fermarmi, anni fa, ma non l'hai fatto e mi hai permesso di continuare a giocare. Sei fantastica, grazie". Moglie, manager e psicologa, più di una volta Mirka è passata come il pilastro che ha sostenuto Roger Federer in tutti questi anni. All'anagrafe Miroslava Vavrinec, ex tennista svizzera di origini slovacche che nel 2002 ha dovuto abbandonare lo sport più amato per gravi problemi fisici, ha incontrato il famoso tennista alle Olimpiadi di Sydney 2000, dopo le quali non si sono più separati. Federer e Mirka si sono sposati nel 2009 e subito dopo hanno avuto due gemelle: Myla Rose e Charlene Riva. Nel 2014 una nuova gravidanza di Mirka, altri due gemelli, stavolta maschi: Leo e Lennart.