Rocco Tanica fuori dal festival Terre Tagliamento: “Frasi irrispettose su Francesca Albanese e le vittime di Gaza”

Rocco Tanica è stato escluso dal festival Terre Tagliamento. La decisione è arrivata dopo alcune esternazioni che il comico e musicista ha pubblicato sui social nei confronti di Francesca Albanese, giurista italiana e relatrice speciale Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, che aveva definito "una compagna antisemita che sbaglia". Gli organizzatori: "Frasi incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità". Al suo posto si esibirà Guido Catalano.

I motivi dell'esclusione di Rocco Tanica

A riportare la vicenda è Il Gazzettino, che cita testualmente le parole che Rocco Tanica avrebbe detto su Francesca Albanese attraverso i suoi canali social: “Francesca è una compagna antisemita che sbaglia”, ha scritto il musicista. Per questa e altre affermazioni simili, ritenute inadatte al contesto artistico del festival, gli organizzatori hanno deciso di escluderlo. “Le recenti esternazioni social dell’artista, volgari e offensive nei confronti di Francesca Albanese – si legge nel comunicato ufficiale diffuso dagli organizzatori – sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità". E ancora:

La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone.

"Il dolore delle vittima di Gaza merita rispetto"

Infine, una doverosa precisazione in difesa delle vittime di Gaza: “Fermo restando il diritto di opinione di tutti – si legge ancora nella nota – riteniamo che il dolore delle vittime civili, le sofferenze di interi popoli e la dignità di chi si spende per la tutela dei diritti umani meritino rispetto, anche al di là delle differenze politiche”. Al posto dell'artista, domenica 28 settembre si esibirà Guido Catalano nello spettacolo “Reading stellare”.