Renzo Arbore: “Sono sparito perché mi manca la mia vita vera, la musica e gli amici” L’intervista malinconica di Renzo Arbore: “Sono sparito perché ho avuto un attimo di stordimento. Era la mia vita, salire sul palco era una festa. Mi è mancata la musica e la militanza con gli amici”.

È un'intervista dal sapore agrodolce quella che Renzo Arbore ha rilasciato ai colleghi de La Repubblica. Le sue impressioni sul mondo della televisione vengono messe in ombra dai pensieri sulla sua enorme carriera e sul rimpianto di non poter essere più in giro per il mondo, sempre al lavoro su un palco, tra amici e musica, come raccontava già nella fenomenale Io faccio ‘o show. "Sono un po' sparito", ha detto, "perché? Per tutto: è successo dopo che ho lasciato, nell’autunno 2022, l’Orchestra italiana". Il decano degli intrattenitori ha compiuto 86 anni, il 24 giugno.

Le parole di Renzo Arbore

Nel corso dell'intervista, Renzo Arbore spiega di aver vissuto un momento di difficoltà dopo che, nell'autunno 2022, ha preso la decisione di lasciare l'Orchestra Italiana, di fatto smettendo di fare concerti in giro per il mondo. Un po' di malinconia per lui:

È successo dopo che ho lasciato, nell’autunno 2022, l’Orchestra italiana. Abbiamo fatto più di 1500 concerti nel mondo, dall’America alla Russia all’Australia alla Cina. Ho avuto un attimo di stordimento. Era la mia vita, salire sul palco era una festa. Mi è mancata la musica e la militanza con gli amici. L’orchestra è stata sottovalutata. Parlano tutti di quello che ho fatto in tv, l’esperienza col gruppo è stata eccezionale.

"Fiorello è un inventore, Fazio ritroverà il suo pubblico"

Non è mancato di dire la sua sulla televisione di oggi: "L'ho guardata attentamente". I complimenti a Fiorello: "È stato geniale, ha inventato una formula. Non solo rassegna stampa, ma ospiti, balletti; un vero varietà. Penso che non sia difficile trovare un’altra location, così la gente può dormire e lui può continuare a farlo in strada, l’aspetto che contraddistingue lo show. Ha scoperto un altro modo di fare varietà con i turisti e i curiosi, è quasi un dietro le quinte, la gente vede cose nuove. Un’ottima trovata". E su Fabio Fazio: "Il tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che tempo fa, la leggerezza del talk show. Mi è dispiaciuto sia andato via dalla Rai, ma il pubblico lo ritroverà".