Polemiche sul programma di Marcello Foa in onda su Radio1, medico no Vax invitato a parlare di Covid Polemica per le affermazioni di Massimo Citro Della Riva nella trasmissione “Giù la maschera”, condotta da Marcello Foa e in onda su Rai RadioUno. Il dottore, durante la pandemia, è stato sospeso dall’Ordine dei Medici di Torino per le sue posizioni No Vax.

A cura di Elisabetta Murina

Giù la maschera di nuovo al centro di polemiche. Il programma radiofonico, in onda su Rai RadioUno e condotto dall'ex presidente Rai Marcello Foa, è finito nel mirino per via di alcune dichiarazioni sui vaccini di Massimo Citro della Riva, medico e specialista in psicoterapia, autore di testi no-vax e sospeso dall'Ordine dei medici di Torino durante la pandemia.

Cosa ha detto Massimo Citro Della Riva nel programma di Marcello Foa

Ospite della puntata di oggi, 19 settembre, dal titolo "Covid, abbiamo imparato la lezione?", Citro Della Riva ha scatenato polemiche per via di alcune dichiarazioni riguardo ai vaccini contro il Covid. "Non sono vaccini perché l’antigene, cioè la famosa proteina Spike, che viene fatta produrre dalle nostre cellule, non è mai stato attenuato, cioè reso incapace di nuocere", ha detto il medico. Poi ha continuato: "Noi introduciamo una pericolosa tossina senza nessuna attenuazione, che infatti produce tutti i danni che stiamo vedendo. Inutile che fanno finta che non è così". Il medico ha poi accusato i produttori del vaccino di aver potenziato l'antigene: "E un disastro, una volontà di fare del male".

La Rai si dissocia dalle affermazioni di Citro Della Riva

In una nota, l'azienda di Viale Mazzini prende le distanze da quanto ha affermato Citro Della Riva sui vaccini. In particolare, i componenti del Partito Democratico della Commissione di Vigilanza hanno chiesto di spiegare come sia stato possibile invitare proprio lui che, durante la pandemia, era stato sospeso dall'ordine dei Medici per le sue teorie No Vax. La Rai, quindi, "si dissocia in maniera netta dalle affermazioni del medico e, in particolare, da quelle relative alle cure che non sarebbero state garantite ai malati di Covid e da quelle sull'efficacia e sui pericoli dei nuovi vaccini. Si tratta di affermazioni gravi che possono ingenerare confusione nell'opinione pubblica ed essere fuorvianti rispetto alla doverosa tutela della salute dei cittadini".