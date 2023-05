Polemiche per Walter Nudo che critica la pubblicità di Valentino che “confonde i giovani” Walter Nudo è stato criticato per le sue parole su una pubblicità di Valentino che secondo lui confonderebbe i giovani.

A cura di Redazione Spettacolo

Walter Nudo si è ritrovato al centro delle polemiche per un pensiero espresso dopo aver visto un cartellone pubblicitario di Valentino mentre era in aeroporto a Milano. Nudo ha pensato che fosse il caso di parlare ai suoi follower di come quella pubblicità fosse esemplare della mancanza di punti di riferimento dei giovani, perché i modelli ritratti sul cartellone non esprimevano, secondo Nudo, chiaramente il loro orientamento di genere.

Walter Nudo ha pensato di chiarificare quello che voleva dire con questa storia in cui ha detto: "Voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi".

Secondo l'ex modello e attuale life coach, quindi, questa mancanza di punti di riferimento (sic) ricondurrebbe direttamente a una presunta confusione di cui sarebbero vittime i giovani. "Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere più chiari". Infine un consiglio paternalista: "Noi vaccinati – anzi, noi grandi – cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante”.

Le parole di Nudo hanno chiaramente portato molte critiche sul web e sono tanti i commenti basiti rispetto alle parole di Nudo. Molti si stanno lamentando dell'arretratezza di queste parole, talvolta del tono paternalistico e poco informato con cui sono state dette e c'è chi ricorda il suo passato da modello. Insomma, per molte persone, le parole di Nudo sono sembrate fuori dal tempo.