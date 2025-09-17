“Pippa di meno”, David Parenzo replica alla sfuriata di Enzo Iacchetti contro Israele

Anche David Parenzo si unisce al coro delle reazioni seguite all'ormai celebre sfogo tv di Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca. Il conduttore de L'aria che tira e de La Zanzara ha prima detto la sua su Instagram, poi ha proseguito il ragionamento nel consueto appuntamento radiofonico del pomeriggio: "Preferisco ricordare Enzo Iacchetti quando cantava "Pippa di meno".

Che cosa ha detto David Parenzo su Enzo Iacchetti

David Parenzo, che proprio in questi giorni è in libreria con "Lo scandalo Israele", come è noto è particolarmente sensibile all'argomento Israele. Per questo motivo è intervenuto, replicando anche a un post di Andrea Scanzi che lo chiamava in causa direttamente: "E ci mancava il commento del noto Chihuahua, che si crede un Dobermann, del Fatto Quotidiano sulla delirante vicenda di Enzo Iacchetti". Ma su Enzo Iacchetti, Parenzo ha le idee chiare: "Uno sproloquio di puro delirio in cui è stato in grado, in pochi minuti, di assassinare qualunque fatto. Ha parlato di razza, di ebrei, ha confuso ebrei con israeliani, ha minacciato di menare Eyal Mizrahi, ha detto che da secoli (SECOLI!!!) gli ebrei aggrediscono gli arabi ecc ecc..".

"Pippa di meno", il testo della canzone di Enzo Iacchetti

David Parenzo chiude il suo intervento ricordando la canzone del Festivalbar, che proprio nelle scorse settimane è tornata virale sui social grazie ad alcuni reel dedicati proprio a quella hit del 1995. "Preferisco ricordarlo quando al Festivalbar cantava “Pippa di meno” (1995)", spiega Parenzo. "Mai canzone fu più indicata. Allego per comodità il testo del suddetto poema":