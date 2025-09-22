Enzo Iacchetti torna a È sempre Cartabianca dopo lo scontro su Gaza: “Non mi pento di nulla, rifarei tutto”

Fanpage.it anticipa che martedì 23 settembre Enzo Iacchetti tornerà nello studio di È sempre Cartabianca, una settimana esatta dopo lo scontro con Eyal Mizrahi che ha diviso l’Italia.

Le parole di Enzo Iacchetti

Iacchetti, in esclusiva proprio a Fanpage.it, aveva rivelato di star "perdendo parecchio lavoro" e di ricevere "minacce di morte". Adesso è pronto a tornare in trasmissione senza fare alcun passo indietro. L'appuntamento si preannuncia esplosivo, con Iacchetti che ha già fatto sapere di voler chiarire una volta per tutte la sua posizione.

Il retroscena su Mizrahi

Iacchetti a Fanpage.it aveva fornito un retroscena clamoroso sul fatto che consideravano tutti Mizrahi come un moderato: "Era un provocatore andato lì proprio per fare propaganda. Né io né Bianca sapevamo che fosse il presidente di Amici d'Israele, era stato spacciato per nemico di Netanyahu". Poi l'attacco a chi lo ha criticato: "Senza Mediaset, tutti questi giornalisti-giornalai che mi sputano in faccia sarebbero in mezzo a una strada". E sulla politica che non l'ha difeso: "Nessuno a sinistra mi ha scritto o chiamato". Poi l'affondo su Giorgia Meloni: "Si sta rendendo conto che non riesce più a tenere delle persone ignoranti nel suo governo".

La puntata di martedì 23 settembre di È sempre Cartabianca si preannuncia come un appuntamento televisivo da non perdere, con Iacchetti che ha già dimostrato di non aver paura di "rompere il palco" quando si tratta di difendere le sue convinzioni su quella che definisce "una questione solo umanitaria, non ideologica".