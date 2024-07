video suggerito

Pierpaolo Spollon rivela: “Ho deciso di fermarmi, per metà anno. Voglio pensare alla mia famiglia” Pierpaolo Spollon, uno degli attori più amati degli ultimi anni, ha deciso di fermarsi per metà anno, dopo un periodo di lavoro particolarmente intenso. L’obiettivo è dedicarsi alla sua famiglia, come racconta alla presentazione del suo primo romanzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Pierpaolo Spollon è uno di quegli attori che negli ultimi anni ha preso parte a svariati progetti: tra teatro, serie televisive e fiction di successo, è diventato in poco tempo uno dei volti più amati dal pubblico. Ma, dopo un periodo di lavoro così intenso, è arrivato anche per lui il momento di prendersi una pausa, come racconta alla presentazione del suo primo romanzo, Tutto non benissimo, presentato alla 23esima edizione del Libro possibile tenutasi a Polignano a Mare.

La scelta di fermarsi

L'attore, in una breve intervista all'Ansa, ha rivelato di volersi prendere una pausa, dopo un periodo di intenso lavoro, che lo ha portato spesso lontano da casa: "Ho deciso di fermarmi adesso, per mezzo anno. Perché corriamo, corriamo, corriamo ma, dove andiamo?" ha dichiarato, per poi aggiungere: "Mi sono messo a chiedermelo e quindi ho deciso di fermarmi e pensare un pochino a me stesso e alla mia famiglia", sulla quale è riservatissimo. Ed è così che dopo essere stato Emiliano in Che Dio ci aiuti, il dottor Riccardo Bonvegna in Doc-Nelle tue mani, Nanni in Blanca, Filippo in Odio il Natale 2, solo per citare alcuni dei suoi progetti più noti, è giunto il momento per l'attore padovano di prendersi del tempo per sé. Sebbene, entro la fine del 2024 o inizio 2025, uscirà su Prime Video un drama action internazionale, di cui fa parte insieme a Maria Chiara Giannetta, si tratta di Costiera, ambientato a Positano, nel quale ci sarà anche Jesse Williams, volto noto di Grey's Anatomy.

Pierpaolo Spollon racconta il suo primo romanzo

Il suo primo romanzo, Tutto non benissimo edito da Ribalta Edizioni, racconta la storia di un attore piuttosto noto, impegnato sul set di una fiction a Genova che, un giorno, in una libreria incontra la sua fidanzata di dieci anni prima. Lei, però, sparisce nel nulla e lui decide di mettersi sulle sue tracce. A questo proposito Spollon dichiara:

Essendo la letteratura un'arte che non maneggio, e chissà se lo faccio con la recitazione ho voluto iniziare da qualcosa che mi appartiene di più. Nello scrivere una storia assolutamente di fantasia, un romanzo, mi piaceva l'idea di attingere a qualcosa che avesse un immaginario sicuro per me, quindi quello della serialità e di una città che conosco. Una delle cose delle quali sono più orgoglioso è la descrizione di Genova, un luogo che amo.