Piccolo incidente per Chiara Ferragni a Parigi: “Mi fa molto male tenere l’occhio destro aperto” Chiara Ferragni ha raccontato perché indossa sempre gli occhiali da sole mentre si trova a Disneyland Paris con la famiglia: il figlio Leone le ha graffiato un occhio durante un gioco e per questo fa fatica a tenerlo aperto. Non si tratta comunque di nulla di grave.

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo incidente per Chiara Ferragni mentre si trova a Parigi insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria. Con alcune storie via Instagram, l'influencer e imprenditrice digitale ha spiegato per quale motivo nelle ultime ore si mostra sempre con gli occhiali da sole.

Perché Chiara Ferragni ha sempre gli occhiali da sole

Chiara Ferragni sta trascorrendo qualche giorno di divertimento a Disneyland Paris insieme alla sua famiglia, condividendo come sempre brevi video e foto dei vari momenti della giornata. I follower più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio in quasi tutte le sue storie Instagram: gli occhiali da sole. L'influencer ha spiegato di indossarli sempre perché ha avuto un piccolo incidente mentre giocava con Leone e Vittoria. "Ero seduta per terra con Leo e Vitto e Leo è saltato mettendo un dito nel mio occhio destro. Mi fa molto male a tenerlo aperto", ha spiegato sollevando gli occhiali e mostrando l‘occhio rosso. L'imprenditrice ha poi fatto sapere che andrà da un dottore per curare il problema.

Il responso del medico dopo la visita

Poco dopo il racconto del piccolo incidente, Chiara Ferragni torna di nuovo su Instagram per aggiornare i follower sulla visita oculistica a cui si è sottoposta. "Mi ha confermato che è un graffio sulla cornea", esordisce l'influencer a proposito di quanto le è stato detto dal medico, "quindi devo mettermi questi colliri e creme. Se faccio troppa fatica a tenerlo aperto anche una banda da pirata". A quel punto è intervenuto Fedez, seduto al suo fianco in auto, per correggerla scherzosamente: "Benda non banda". "Preparatevi ai miei look per le sfilate con la benda", ha concluso Ferragni, che nel frattempo sta partecipando a diversi eventi della Settimana della moda di Parigi.