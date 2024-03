Perché la K-pop Karina si è scusata con i fan per avere un fidanzato ed essersi innamorata La star del K-pop Karina si è scusata con i fan per essersi fidanzata e innamorata. Molte persone che la seguono si sono sentite ‘tradite’ per via della sua vita privata, minacciandola di non venire più ai concerti e recapitandole addirittura uno striscione con la scritta: “L’amore che ti danno i tuoi fan non è abbastanza?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Chiedere scusa per essersi innamorata e avere un fidanzato. È per questa insolita motivazione che la star del K-pop Karina, cantante del gruppo Aespa, si è rivolta ai suoi fan dopo che la relazione con l'attore Lee Jae-wook è diventata pubblica. A farlo sapere sono stati i giornali sudcoreani, paese d'origine della 23enne. Ma perché scusarsi per aver trovato l'amore?

La star del K-pop Karina ‘minacciata' dai fan per la sua relazione

La cantante, 23 anni, si è scusata con i fan per essersi fidanzata. La frequentazione con l'attore Lee Jae-wook sarebbe iniziata alcuni mesi fa, ma è stata resa nota solo di recente dai giornali sudcoreani. Il motivo delle sue insolite scuse è legato al profondo affetto che i fan nutrono nei suoi confronti, tanto da non accettare le storia d'amore. Alcuni di loro hanno addirittura inviato, presso la sede della sua agenzia, un cartello con la scritta: "L'amore che ti danno i tuoi fan non è abbastanza?". Poi le hanno chiesto perché abbia deciso di ‘tradirli' e l'hanno invitata a scusarsi, altrimenti "vedrai un calo delle vendite dell'album e posti vuoi ai concerti".

Le scuse di Karina ai fan: "So quanto siete arrabbiati"

Vista la reazione dei fan, Karina ha voluto rimediare pubblicando sul suo profilo Instagram un video di scuse: "So molto bene quanto siate delusi e quanto siate arrabbiati pensando ai ricordi che abbiamo condiviso insieme. Voglio risarcire i miei fan feriti d’ora in poi. Sono sempre stata sincera con voi, e ancora ognuno di voi è davvero prezioso per me”. La giovane star ha poi espresso delle "scuse sincere", promettendo di "mostrare più maturità" e di "lavorare per andare avanti con tutti senza delusioni". Le sue parole hanno diviso i fan, tra chi si è sentito quasi sollevato e chi invece ha trovato assurdo che l'artista sia addirittura arrivata a doversi scusare per la sua vita privata.